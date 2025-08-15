BTS 柾国超低调抒情神曲〈Hate You〉在YouTube Music 播放量突破 1 亿次！粉丝每听必难过～

这首歌真的太好听了！！BTS 防弹少年团成员柾国（Jung Kook）在 YouTube Music 上再添破亿歌曲，个人累计达到第 9 首，展现了强大的 solo 实力。

近日，柾国的 solo 专辑《GOLDEN》收录曲〈Hate You〉在 YouTube Music 上播放量突破 1 亿次，证明了其在全球音源市场的高人气。



值得一提的是，柾国在 YouTube Music 上共有 9 首歌曲播放量超过 1 亿次，刷新了个人职业生涯新高。这些歌曲包括〈Hate You〉、〈Seven〉、〈3D〉、〈Standing Next to You〉、〈Still With You〉、〈Dreamers〉、〈Left and Right〉、〈Stay Alive〉以及〈Yes or No〉。



〈Seven〉播放量达 10 亿 1,000 万次

〈Left and Right〉6 亿 2,300 万次

〈Dreamers〉4 亿 1,700 万次

〈3D〉4 亿 1,900 万次

〈Standing Next to You〉4 亿 800 万次

〈Still With You〉1 亿 2,100 万次

〈Stay Alive〉1 亿 1,700 万次

〈Yes or No〉1 亿次，充分展现了柾国「亿级音源之王」的风采。

此外，HYBE Labels 官方 YouTube 频道上公开的〈Hate You〉视觉化影片，目前观看次数已达 5,777 万次。



此前，柾国凭藉在 YouTube Music 上拥有 5 首播放量破 4 亿的歌曲，创下了 K-POP 男性 solo 歌手「最多」纪录。在全球最大音乐串流平台 Spotify 上，他更拥有 21 首播放量破亿的歌曲，其中〈Hate You〉也在 Spotify 上突破 1 亿 7,000 万次播放，持续受到全球听众喜爱。



