BTS 柾國超低調抒情神曲〈Hate You〉在YouTube Music 播放量突破 1 億次！粉絲每聽必難過～

這首歌真的太好聽了！！BTS 防彈少年團成員柾國（Jung Kook）在 YouTube Music 上再添破億歌曲，個人累計達到第 9 首，展現了強大的 solo 實力。

近日，柾國的 solo 專輯《GOLDEN》收錄曲〈Hate You〉在 YouTube Music 上播放量突破 1 億次，證明了其在全球音源市場的高人氣。



值得一提的是，柾國在 YouTube Music 上共有 9 首歌曲播放量超過 1 億次，刷新了個人職業生涯新高。這些歌曲包括〈Hate You〉、〈Seven〉、〈3D〉、〈Standing Next to You〉、〈Still With You〉、〈Dreamers〉、〈Left and Right〉、〈Stay Alive〉以及〈Yes or No〉。



〈Seven〉播放量達 10 億 1,000 萬次

〈Left and Right〉6 億 2,300 萬次

〈Dreamers〉4 億 1,700 萬次

〈3D〉4 億 1,900 萬次

〈Standing Next to You〉4 億 800 萬次

〈Still With You〉1 億 2,100 萬次

〈Stay Alive〉1 億 1,700 萬次

〈Yes or No〉1 億次，充分展現了柾國「億級音源之王」的風采。

此外，HYBE Labels 官方 YouTube 頻道上公開的〈Hate You〉視覺化影片，目前觀看次數已達 5,777 萬次。



此前，柾國憑藉在 YouTube Music 上擁有 5 首播放量破 4 億的歌曲，創下了 K-POP 男性 solo 歌手「最多」紀錄。在全球最大音樂串流平台 Spotify 上，他更擁有 21 首播放量破億的歌曲，其中〈Hate You〉也在 Spotify 上突破 1 億 7,000 萬次播放，持續受到全球聽眾喜愛。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞