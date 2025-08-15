和润娥拍戏朋友都羡慕！安普贤无名时曾主动要求合照：少女时代对我来说多了不起

由少女时代润娥和安普贤合演的全新韩影《凌晨两点的恶魔》13日上映，两人这个月已跑了相当多宣传，上遍各大节目且受访。对於能和润娥合作，安普贤多次表达很荣幸、朋友都羡慕！

在各大平面媒体采访上，安普贤形容能和少女时代润娥拍戏完全是「梦」，且身边朋友都不相信他能和润娥合作，直言「你算什么」，亦说到少女时代在他当兵时对他来说，「是只能在电视上看见的了不起的团体」。实际和润娥相处后，他说电视里的润娥有难以接近的气场，但本人大咧咧的很有人味（意思是像普通人一样，没有那么难靠近），相处很自在。

说到当兵，两人到润娥队友Tiffany节目《面对面聊天》时，节目让Tiffany问安普贤入伍时（2008年到2009年）置物柜贴的是谁的照片，并暗示少女时代2007年出道……安普贤很诚实，一脸很为难说「我想应该是少女时代」，但听了Tiffany开放他讲实话后，便改口：「不是少女时代，根本没有（贴）女团（照片）」，但说他说少女时代当时确实非常红，休假时有要学长要他帮忙买CD，把CD封面照拆下来带进军队。网友都说润娥和Tiffany联手逗安普贤太好笑。



说到这里一定要提《惊人的星期六》，因为安普贤又被逗了！又和少女时代两成员有关！安普贤是继宣传《军检察官多伯曼》时隔3年再度来到节目，主持人Boom提到当时安普贤选了太妍和润娥作为少女时代第一和第二喜欢成员，藉由三人都在的场合再次拷问最爱到底是谁！这里有个插曲，安普贤说起初是去了太妍演唱会入迷了，结果讲成「去了润娥演唱会」，引起全场激愤！



不过接下来可能是官腔说法（笑）？安普贤表示后来和润娥一起拍电影，发现她帅气又洒脱，所以少女时代最爱成员变成了润娥。润娥听了忍不住吐槽「很认真在挽回」、「如此认真宣传电影啊」。



然而，两人一同上《干杯哥》透露了一个特别的小故事，《凌晨两点的恶魔》其实并非双方第一次见面。2014、2015年，他们曾同时在中国拍戏，润娥和中国朋友吃饭时，安普贤一行人刚好也在隔壁桌吃饭，双方打了招呼呼并合照。是安普贤主动向润娥询问合照的，他真挚地解释能遇见非常神奇，且少女时代对他来说是「多了不起的女团」。



若翻开安普贤的演艺资历，两人初次遇见时，安普贤才刚从模特儿跨到演员行业，是2020年才以《梨泰院Class》恶角「张根源」爆红。时隔7年，安普贤早就晋升成了主演，才有机会在《凌晨两点的恶魔》再见（2022拍摄），缘分非凡，也难怪安普贤提到时相当激动。



