10cm权正烈和徐章焄结下梁子！徐章焄满头问号不知哪得罪，喊「Heize更过份！」

《认识的哥哥》前阵子正巧都邀来歌手，美声连发之外谈话也相当逗趣。EP.493邀来10cm权正烈，权正烈出道已15年名气不小，竟是首度上《认识的哥哥》？他坦言和班底徐章焄有关，自己是徐章焄黑粉！

权正烈回顾自己曾上过一档音乐竞赛节目，和前辈李正一起重新演绎10cm的歌，他自认表演很帅气，却受到徐章焄独自恶评「这首歌没资格在这舞台」，全场一听都愤怒了！徐章焄一脸讶异，完全失忆的他表示：「我要记得什么才能反驳啊？」权正烈还透露自己是徐章焄延世大学学弟，且有在打篮球的他也视徐章焄偶像！也权正烈难怪称自己「黑粉」了，继续炮火猛攻：「本来加害者就不会知道。」



徐章焄委屈不已，但他连拍过10cm MV都不记得！节目翻出了MV，确实有这回事！全场哗然！徐章焄自己都荒唐到笑！大家劝徐章焄道歉，徐章焄还在顾左右而言他，权正烈就先说话了：「我也不想接受道歉！」甚至说自己喜爱的篮球明星早就换成河升镇了。徐章焄最后还是低头了，真诚道歉，10cm接受了。



事情还没完……权正烈竟有「嘴唇被Heize抢」的过往，原来是Heize替他写了一首歌叫〈嘴唇〉，都唱了导唱且呈报给公司、规划好了发行时间，结果Heize突然说不能给他了，变成Heize自己的歌。Heize解释本来没有要发行〈嘴唇〉，但公司听了觉得很适合，自己也这么认为，而在权正烈爽朗表示没关系后，她还问一句：「那你能和我合唱吗？」



Heize说著说著也很不好意思，徐章焄忍不住开口了：「我只是在试播节目对你乱讲话，她是在工作上直接伤害你！」相当爆笑！整个过程网友也表示非常好笑，说10cm想说什么就说什么，称赞他很擅长综艺呢！



▼附上徐章焄客串的〈真的喜欢你〉MV



▼Heize找来10cm feat.的〈嘴唇〉MV



▼《认哥》权正烈和徐章焄对峙片段（完整节目香港观众可至Viu收看）



▼不少观众都找到当年那档音乐节目片段，但徐章焄评语的画面似乎已亡佚（不要怀疑，戴眼镜唱歌的人是权正烈，墨镜是李正）



