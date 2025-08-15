和潤娥拍戲朋友都羨慕！安普賢無名時曾主動要求合照：少女時代對我來說多了不起

由少女時代潤娥和安普賢合演的全新韓影《凌晨兩點的惡魔》13日上映，兩人這個月已跑了相當多宣傳，上遍各大節目且受訪。對於能和潤娥合作，安普賢多次表達很榮幸、朋友都羨慕！

在各大平面媒體採訪上，安普賢形容能和少女時代潤娥拍戲完全是「夢」，且身邊朋友都不相信他能和潤娥合作，直言「你算什麼」，亦說到少女時代在他當兵時對他來說，「是只能在電視上看見的了不起的團體」。實際和潤娥相處後，他說電視裡的潤娥有難以接近的氣場，但本人大咧咧的很有人味（意思是像普通人一樣，沒有那麼難靠近），相處很自在。

說到當兵，兩人到潤娥隊友Tiffany節目《面對面聊天》時，節目讓Tiffany問安普賢入伍時（2008年到2009年）置物櫃貼的是誰的照片，並暗示少女時代2007年出道……安普賢很誠實，一臉很為難說「我想應該是少女時代」，但聽了Tiffany開放他講實話後，便改口：「不是少女時代，根本沒有（貼）女團（照片）」，但說他說少女時代當時確實非常紅，休假時有要學長要他幫忙買CD，把CD封面照拆下來帶進軍隊。網友都說潤娥和Tiffany聯手逗安普賢太好笑。



說到這裡一定要提《驚人的星期六》，因為安普賢又被逗了！又和少女時代兩成員有關！安普賢是繼宣傳《軍檢察官多伯曼》時隔3年再度來到節目，主持人Boom提到當時安普賢選了太妍和潤娥作為少女時代第一和第二喜歡成員，藉由三人都在的場合再次拷問最愛到底是誰！這裡有個插曲，安普賢說起初是去了太妍演唱會入迷了，結果講成「去了潤娥演唱會」，引起全場激憤！



不過接下來可能是官腔說法（笑）？安普賢表示後來和潤娥一起拍電影，發現她帥氣又灑脫，所以少女時代最愛成員變成了潤娥。潤娥聽了忍不住吐槽「很認真在挽回」、「如此認真宣傳電影啊」。



然而，兩人一同上《乾杯哥》透露了一個特別的小故事，《凌晨兩點的惡魔》其實並非雙方第一次見面。2014、2015年，他們曾同時在中國拍戲，潤娥和中國朋友吃飯時，安普賢一行人剛好也在隔壁桌吃飯，雙方打了招呼呼並合照。是安普賢主動向潤娥詢問合照的，他真摯地解釋能遇見非常神奇，且少女時代對他來說是「多了不起的女團」。



若翻開安普賢的演藝資歷，兩人初次遇見時，安普賢才剛從模特兒跨到演員行業，是2020年才以《梨泰院Class》惡角「張根源」爆紅。時隔7年，安普賢早就晉升成了主演，才有機會在《凌晨兩點的惡魔》再見（2022拍攝），緣分非凡，也難怪安普賢提到時相當激動。



