《暴君的厨师》最新剧照公开！润娥＆姜汉娜展开紧张的心理战：御膳房主厨 VS 王的后宫，谁能占据王的心？

两位都好漂亮啊！下礼拜就可以看到播出了～

tvN新剧《暴君的厨师》（暴君的主厨）由林润娥、李彩玟、姜汉娜、崔贵华主演，该剧改编自网路小说《作为燕山君的厨师生存下来》，讲述一名厨师在登上事业巅峰的瞬间穿越到过去，虽然要接受极恶暴君的评论，但同时也遇到身为顶级美食家的国王。



今日（15）公开的最新剧照中，自未来的厨师延智英（润娥 饰）和后宫姜木主（姜汉娜 饰）以不同的理由守护在李宪身边，形成鲜明的对比。他们谁将占据暴君李宪（李彩玟 饰）的心？让人好奇！



正在度过人生最精彩瞬间的延智英竟然遭遇意外事件，突然被迫降至朝鲜时代，从寒酸的样子到制作王御膳的待令熟手，延智英只有展现独特的料理才能成功提升自己的身份。因为优秀的厨艺，俘获绝对味觉李宪的芳心。另外，姜木主作爲李宪的后宫，凭藉美色受到李宪的宠爱，权力有著无尽的欲望，为了达到目的，而不择手段。姜木主能否在李宪的庇护下如愿登上最高的位置备受关注。



而《暴君的主厨》由《来自星星的你》张太侑导演执导，HapJak 编剧执笔，确定在8月23日首播。

