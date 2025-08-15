主厨郑智善受邀担任「18鲜」美食评鉴大使！大呼「韩国买不到，只能一点一点带回去」！

不久前正式宣布与台湾经纪公司签约，在台也有越来越多正式活动的主厨郑智善，本次与台湾啤酒合作，担任「18鲜」评鉴大使，亲自走访获奖餐厅，深度体验台湾热炒、海鲜、小笼包等经典台味，8月14日更亲身出席记者会。

与许多韩国观光客一样，热爱18天台湾生啤酒的郑智善，认为台湾的多种美食充满丰富层次，搭配18天台啤更是非常对味。哪一道台湾料理搭配起18天是最对味的呢？郑主厨推荐「羊肉炉」。郑智善也表示自己本来就非常喜爱喝啤酒，啤酒对她来说更是一早起床就能入口的饮料，不过因为韩国并没有销售这种生啤酒产品，让她只能每次来台时买一点买一点带回韩国囤货。



身为评审，郑智善亲自走访了台湾在地美食餐厅，足迹遍布台北与台中，郑智善也仔细比较出台北与台中的口味，她觉得台中餐厅似乎比较接近她个人的喜好，不会太甜。而本次令她最惊艳的料理竟然是台湾人从小到大都很熟悉的「炒面」，而虽然身为主厨需要品尝各种食材，她无法入口的也跟许多韩国人一样，就是「香菜」。所以郑智善也不讳言，很多时候需要想像含有香菜的料理。



不同於红酒与白酒佐餐，郑智善希望大家也能够体会到啤酒搭配餐点的清爽感！无论是台湾在地美食或是韩式炸鸡等料理，搭配啤酒都是不败的选择。至於郑智善的酒量到底好不好？她只笑著说「很不错」，虽然没有具体透露酒量，但能够自信的说喝啤酒从没喝醉过，而且喝个10瓶玻璃瓶装的量是没问题的！



