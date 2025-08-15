【韩网热门】让广大网友直呼「这是新生中小型娱乐公司里少有的颜值」的新女团成员：不是猫系，而是美洲狮系

到底是怎样的神颜能让网友喊出「她绝对能靠颜值出圈」、「这是新生中小型娱乐公司里少有的颜值」呢？

说的就是新生代女团ifeye的成员Kasia，2008年2月出生，今年刚满17岁，是队长兼Rapper。



韩国网友评论：

1. 第一次见，好漂亮。

2. 哇，wink真的又干净又俐落

3. 比起照片，动态更漂亮呢

4. 现在氛围刚刚好，希望经纪公司不要为了尝试各种东西而硬加上那种活泼设定......

5. 哇，第一次见，这标题真绝。 直拍缩略图太厉害了，我本来就超爱猫系长相，但她拍出来已经超越猫，像美洲狮一样

6. 对啊，我是在 Instagram Reels 上刷到的，视觉冲击力超强......

7. 有点像 Irene + Winter 的感觉

8. 我还在想是谁呢，结果她真的很漂亮，而且舞台也很棒，动态比照片更好看

9. 看照片的时候是「?? 」，看了影片直接变成「!! 」。 动态才是真的，她的气质很好，将来有机会的话可以去演戏

10. 现在已经很美了，脸型干净漂亮，我觉得剪短发会更好看

11. 歌和成员们都很有魅力，希望能红

12. IFEYE（组合名）颜值高，实力好，歌也好听

13. 我是看她去投球开球才觉得太漂亮了，忍不住去查是谁！！真的超美，舞台也很棒，希望她能火！

14. 我也是在 Reels 上看到她在大学庆典还是活动上的样子，超美

15. 她真人真的压倒性地漂亮！！！我去现场看的时候，在一群漂亮的人里，她依然特别出众，查了一下才发现相机完全拍不出她真人的美 ᅲᅲᅲᅲ

16. 各位，IFEYE 真的颜值超好，拜托去尝试一下（入坑）吧

17. 是我们国家很喜欢的清纯型长相

18. 看到标题还在想到底有多漂亮... 结果真的是很美，还是那种独特的美哈哈哈

19. 这个孩子的长相就像「冷到发凉」的那种，一句话就是我的菜

20. 超美，就是妆容稍微有点可惜ᅮᅮ 祝她顺利

原文：https://theqoo.net/square/3865327583

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻