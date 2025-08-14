人气男团ENHYPEN热门曲〈Bite Me〉在 Spotify 上的播放量已超过 4 亿！连续第二次创下新纪录

根据 Spotify 最新统计（截至 12 日），ENHYPEN 以迷你四辑主打歌〈Bite Me〉再添一首 4 亿串流歌曲！

〈Bite Me〉截至当天共累计播放 4 亿 1 万 8,619 次，继迷你二辑收录曲〈FEVER〉之后，成为了团队第二首达成 4 亿串流纪录的歌曲。



〈Bite Me〉是一首暗黑氛围的流行曲，讲述重逢命运伴侣的少年，意识到自己与少女以血相连的故事，以吸血鬼的概念吸引著ENGENE粉丝们。



成员们在多方面展现了实力——Heeseung（李羲承）参与录音指导，NI-KI参与编舞制作，打造出完成度极高的音乐和独特风格。



ENHYPEN 共有 12 首歌曲进入亿级串流行列，其中 〈Drunk-Dazed〉与〈Polaroid Love〉突破 3 亿串流；此外，〈Given-Taken〉达 2 亿串流，〈Sweet Venom〉、〈Future Perfect〉、〈XO〉、〈Shout Out〉、〈Blessed-Cursed〉等歌曲也都超过 1 亿串流。



另一方面，ENHYPEN 目前正透过世界巡演《WALK THE LINE》与粉丝见面，并将於 17 日前往洛杉矶。

