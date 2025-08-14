人氣男團ENHYPEN熱門曲〈Bite Me〉在 Spotify 上的播放量已超過 4 億！連續第二次創下新紀錄

根據 Spotify 最新統計（截至 12 日），ENHYPEN 以迷你四輯主打歌〈Bite Me〉再添一首 4 億串流歌曲！

〈Bite Me〉截至當天共累計播放 4 億 1 萬 8,619 次，繼迷你二輯收錄曲〈FEVER〉之後，成為了團隊第二首達成 4 億串流紀錄的歌曲。



〈Bite Me〉是一首暗黑氛圍的流行曲，講述重逢命運伴侶的少年，意識到自己與少女以血相連的故事，以吸血鬼的概念吸引著ENGENE粉絲們。



成員們在多方面展現了實力——Heeseung（李羲承）參與錄音指導，NI-KI參與編舞製作，打造出完成度極高的音樂和獨特風格。



ENHYPEN 共有 12 首歌曲進入億級串流行列，其中 〈Drunk-Dazed〉與〈Polaroid Love〉突破 3 億串流；此外，〈Given-Taken〉達 2 億串流，〈Sweet Venom〉、〈Future Perfect〉、〈XO〉、〈Shout Out〉、〈Blessed-Cursed〉等歌曲也都超過 1 億串流。



另一方面，ENHYPEN 目前正透過世界巡演《WALK THE LINE》與粉絲見面，並將於 17 日前往洛杉磯。

