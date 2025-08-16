【韩网热门】之前一直是「儿子啊，儿子」，现在变「女儿傻瓜」，韩国世界第一！韩女留言超清醒

韩国社会的生育观在过去30年间出现了戏剧性的转变。 从过去「一定要有儿子」的观念，如今已转变为「女儿更好」的比例位居全球首位。

根据国际民调机构 Gallup International 公布的最新调查（2024年10月至2025年2月，覆盖44个国家、共44,783名成年人），在被问及「如果只能生一个孩子，希望是什么性别」时，28%的韩国受访者选择「女儿」，比选择「儿子」的15% 高出10个百分点以上，超越日本、西班牙、菲律宾（各26%）与孟加拉（24%），成为全球「女儿偏好」比例最高的国家。

而在1992年同类调查中，高达58%的韩国人希望生儿子，仅10%希望生女儿。 短短30年间，性别偏好出现了完全逆转。 分年龄来看，只有60岁以上族群仍偏好儿子（23%）多於女儿（20%）; 而30至40岁女性中，近一半选择女儿，世代差异明显。 韩国研究机构在2024年6月的调查中也显示，62%的受访者同意「至少要有一个女儿」，而同意「至少要有一个儿子」的仅36%。



人口统计数据同样反映了这一变化。 统计厅资料显示，1990年韩国每100名女婴对应的男婴数为116.5人，但到2023年已降至105.1人，回到自然性别比范围（103~107）。 2000年代初仍高於110的数据，自2008年后逐渐稳定。

《经济学人》在今年6月的报导中指出，全球部份地区首次出现「偏好女儿」现象，而韩国是典型代表。 原因包括性别角色观念转变、单身男性比例上升、社会对厌女文化的反思等。

此外，养老与照护需求也是重要因素。 韩国一项临床护理研究显示，在主要照顾失智老人的家庭成员中，82.4%为女性，其中「女儿」占42.4%，而「儿子」仅占15.2%。专家认为，这种趋势不仅是观念的转换，更将影响低出生率与高龄化时代的家庭结构与照护文化。 过去「生儿子传宗接代」的观念逐渐被「女儿更能守护父母晚年」的信念取代。

韩国网友评论：

1. 为什么要生气啊？就算现在才开始女儿偏好上升，也算是好事吧。那些好像巴不得这篇新闻是假的、因此生气骂人的人，不就是典型「南美猪」（对厌女男性的贬称）吗？ㅋㅋ

2. 可是住院需要照护的时候会找女儿，轮到分财产时却还是先给儿子。所以我不确定他们是真的单纯喜欢女儿，还是为了自己方便才觉得女儿好

3. 看那些把自己无法解决的欲望发泄到子女身上的留言，大概就明白了

4. 我不想生女儿，因为我看过也亲身体验过，身为女性很辛苦

5. 拜托一开始就不要有差别对待儿女的想法好吗

6. 但如果是我养的话，我会想生女儿，虽然其实没打算生

7. 我身边有人生了女儿之后还会生第二胎，但第一胎是儿子的话就不生了，因为连一个都应付不了。所以有很多朋友会希望第一胎是女儿

8. 养儿子的难度极高，所以才会偏好女儿吧…再加上觉得女儿长大后至少会稍微照顾父母的期待心理ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. 得把儿子养得多糟才会变这样…ㅋㅋ 青少年文化被搞烂都是大人的错，光看网路社群就…呃

10. 我想知道我们国家女童性侵的统计数字

11. 现在虽然新闻说是偏好女儿，但实际出生性别比例并不是那样，所以才会觉得好笑

12. 我想到的是，想生儿子的多半是单纯因为喜爱那个存在本身；而想生女儿的，往往会先考虑一堆理由再决定（例如：觉得比较好养、长大后会更亲近、爱撒娇养起来有趣…）

13. 我爸妈也是，一听我不结婚，就希望我能当「袋鼠族」养他们到老ㅋㅋㅋ还幻想要是我照顾他们，政府就会立法让房子免税过户给我，真是可怕

14. 那些说什么「养女儿有趣、打扮好玩」的人…十有八九会在短影片底下点赞那种「女儿感性所以比儿子更难养」的内容ㅜㅜ

15. 现在愿意照顾父母的女儿们，真的经历了所有性别歧视还要养家，超厉害

16. 这是把女儿当老年年金吗…在这个当女人已经很辛苦的世界，还要负责照顾父母

17. 感觉就是以前一直「儿子儿子」地叫，等儿子长大不联络、不照顾了，才后悔没有女儿

18. 因为生了女儿，她至少不会因为没煎荷包蛋就打死父母吧

19. 现在媳妇不肯当免费劳工，只要有一点不满就离婚，结果到八十岁还得给儿子做饭，所以才开始找女儿吧

20. 恶心，未来就是想让女儿养自己

21. 说什么「儿子因为存在本身就被爱」…这未免太极端受害妄想了吧；更大的原因是过去男性的经济能力压倒性高，所以为了老年生活才一定要儿子，但现在时代不同了啊…

22. 我也想生女儿，不是为了养老，就是想像朋友一样好好养，养得漂漂亮亮的

23. 现在就算生了儿子，也会害怕长大变成那种韩男，所以自己也怕吧ㅋㅋ

原文：https://theqoo.net/square/3866664544

