《Kpop 猎魔女团》爆红全球！OST《Golden》剑指奥斯卡原创歌曲奖

Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》最近又创下新纪录啦！

根据Netflix官方网站「Tudum」的最新数据，截至8月13日（韩国时间），这部作品冲上了Netflix全球Top 10历代最卖座电影排行榜第2名。自上线以来，《Kpop 猎魔女团》累积1亿8,460万观看次数（以总观看时长除以片长计算），总观看时数更是高达3亿760万小时，人气火力全开。 大家现在都在好奇——它能不能超越冠军《特种空勤团：红色通缉令》的纪录呢？ 要知道，《红色通缉令》可是上映91天就拿下2亿3,090万观看次数的怪物级成绩。



这部动画以K-POP偶像为主题，讲述女团兼驱魔师「HUNTR/X」对决男团「Saja Boys」的热血故事。 除了剧情燃到爆，原声带（OST）也在全球洗版——HUNTR/X的《Golden》最近直接包办英美两大排行榜冠军，Saja Boys的《Your Idol》、《Soda Pop》以及HUNTR/X的《How It's Done》也都强势进榜。

更猛的是Netflix还计划在明年的奥斯卡最佳原创歌曲奖角逐中，送《Golden》去拚一把！看来这波不只要霸榜，还要冲上小金人舞台啊！



