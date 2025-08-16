《恋爱捕手2》朴正真♥宋世罗恋爱6年后宣布结婚！明年春天举行婚礼，网友送祝褔：恋综天花板！

通过恋综《恋爱捕手2》结缘的朴正真和宋世罗在恋爱6年后，宣布将在明年春天结婚！

14日上传的新影片中，宋世罗亲自传达结婚消息：「明年春天我们要结婚了！」朴正真说：「好久没有拍摄了，感觉好尴尬啊！原本我们每年都会拍摄1周年、2周年、3周年的影片，但是今年没有上传6周年，因为正在准备（结婚准备），忙得不可开交。《恋爱捕手2》在2019年播出，已经过了6年了，我们明年要结婚了。」



宋世罗也坦诚地分享对结婚的苦恼：「本来想要晚点结婚的，其实结婚并没有什么压力，我只是不想被婚姻这个制度束缚住。看著周围人准备结婚，结婚后受到压力，所以我也有点害怕。如果这么累的话，还不如干脆晚点再结婚。」朴正真说：「最主要的是我们（本来）没想过要生孩子，虽然现在也没有确定下来，但是如果生了孩子，就要进行出生登记，还要登记结婚。不管怎样，我们明年就要结婚了。」

他们在2019年出演Mnet《恋爱捕手2》，当时原本选择金钱捕手的宋世罗，最终为了朴正真放弃5000韩币的奖金，两人成为最终情侣。成为最终情侣后发展爲现实情侣，不仅一起参加各种活动，还经营情侣 YouTube 频道，与粉丝们进行沟通。



消息一公开，受到许多网友祝福：「我是想要这样的结局才看真人秀的...非常祝贺你们」、「正真从一开始就是恋爱捕手，世罗因爲正真从金钱捕手换成恋爱捕手的时候，我也被世罗姐姐迷住了」、「居然要结婚了 ㅠㅠ 眼泪都流出来了」、「因爲太般配了，所以是我非常喜欢的情侣」、「恭喜恭喜」、「哇～是《恋爱捕手》出演者中第一个结婚的消息啊」、「祝贺你们！以后也多多上传影片吧」、「连我也觉得很幸福... 祝贺你们」、「我最喜欢的恋综情侣」、「是我的恋综天花板」等等。

