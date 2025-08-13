【韩网热门】廉晶雅、车珠英、金惠奫携手出演犯罪喜剧《LAND》 ！网叹：完全不用担心演技了

韩国影坛迎来一场充满话题性的合作——廉晶雅、车珠英与金惠奫将共同出演由韩东旭执导的电影《LAND》（《랜드》），预计於年内开拍。 据电影界消息，三位女演员早在数月前便已积极考虑参演，经过多方协调后最终敲定加盟，并於12日正式进行剧本围读。

《LAND》是一部被称为「劫案片」的犯罪剧情片，以一座因矿坑关闭而没落、却意外开设赌场的小镇为背景，讲述了三位各自背负人生苦衷的女性，策划银行抢劫后卷入连串事件的故事。 该片的特别之处在於，女性角色将成为故事核心，为观众带来别具一格的观影体验。

角色设定也与演员本身十分契合：廉晶雅饰演为了人生最后一击而筹划抢劫的大姐「华淑」；车珠英饰演在各大赌场游走、魅力四射的「春子」； 金惠奫则化身银行职员、性格直爽聪慧的老么「度妍」。 三人将在片中上演既惊险又充满张力的故事。这场汇聚三代女演员的合作，无论从题材、卡司还是时机上，都让人对《LAND》充满好奇与期待。

韩国网友评论：

1. 感觉会很好看，拜托一定要拍好啊

2. 疯了，太喜欢了

3. 演技派盛宴

4. 三个人我都很有好感， 金惠奫在《坐推土机的少女》里演得很好

5. 女性主演的片我就喜欢，而且全是我喜欢的演员，太赞了

6. 完全不用担心演技，感觉会好看

7. 集合了演技很好的女演员，好耶

8. 看到「三个人一起抢银行」那句我笑得更开心了，期待

9. 台词咬字会让我耳朵怀孕吧

10. 三个都是有好感的演员，好想快点看到，演技肯定炸裂

11. 疯了，已经觉得好看了

12. 从大姐到老么，演员气场慢慢柔和下来，这点超喜欢，哈哈哈哈

13. 全是女演员的群戏太棒了，三个都是我喜欢的演员，期待

14. 拜托剧本要好啊，拜托导演要优秀啊

15. 不用看就知道是演技派盛宴，非常期待

16. 我超爱劫案片，期待！！！

17. 阵容一看就超赞 无条件去看

18. 希望好好拍，千万别突然让她们和刑警谈恋爱之类的

19. 怎么全是我喜欢的女演员啊，哈哈哈，希望拍得好看，期待

20. 选角太完美了，久违的女性主演片，拜托一定要拍好

原文：https://theqoo.net/square/3867132016

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻