BLACKPINK Jennie巴黎旅游私服「独特文字」又呛又可爱！平价亲民一公开就冲上网店榜首

女团BLACKPINK成员Jennie昨日更新IG，分享了在巴黎旅行的日常照片，透露出私下里轻松可爱的一面，T恤上的文字印花也引起关注。

Jennie一口气PO出15张照片和短影片，全部是同一身穿搭，白色修身上衣和黑色喇叭裤勾勒出紧实灵巧的身形。





细心网友对於Jennie上衣的文字也发挥探究精神，发现它看似英文，却不完全是英文：「Did you get shot in the head？ My dad’s a good shooter. Kkabujimara！」





前面的英文很容易理解：「你脑袋中枪了吗？ 我爸枪法不错。」后面那个很长的「陌生单词」Kkabujimara就让人有点摸不著头脑，其实它是韩文「까불지마라」的罗马拼音，意思是：「不准放肆，别惹我！」



这件T恤的价格也十分友善，只要大约3万5千韩元。 也许是借了Jennie的影响力，目前已在韩国最大的时尚潮牌网店MUSINSA里冲上人气第一：



韩国网友纷纷惊呼可爱、被勾起购买欲，也好奇外国粉丝看到这段「伪英文」会是什么感受：「居然不是意译而是音译kkk」「想穿去上班公司，告诉他们『惹我你就死定了』！」



