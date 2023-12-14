2023年最闪耀的综艺放送人：刘在锡断层式第一，17年里只输给这两个人过

刘在锡被称为「国民MC」不是没有原因的！

日前，韩国盖洛普（Gallup）公开了「2023年你觉得最活跃的综艺放送人&谐星是谁」的问卷调查结果，评选出了「2023年最闪耀综艺放送人&谐星」榜单。 盖洛普於11月2日-12月4日在全韩国（济州岛除外）进行了此问卷调查，共有1769名年满13岁的民众参与。 刘在锡凭藉41.3%的得票率断层第一，排在第二名的则是姜镐童（14.4%），第三名则是朴娜勑（11.6%）。申东烨（11.1%）、全炫茂（6.8%）、卓在勋（5.5%）、李敬揆（4.5%）、旗安84（4.2%）、李寿根（3.8%）和金俊昊等分列第4-10位。



你以为刘在锡只是今年的冠军？综观2007年至今的榜单，刘在锡也只是错失了2010年和2011年的第一名，分别输给了姜镐童和金炳万，但依旧以逼近第一名的的得票率位居第二，其余15年全都以断层式得票率稳居冠军，甚至有5年的支持率超过了50%，难怪有资格被称「国民MC」。



刘在锡手握《Running Man》、《刘Quiz On The Block》、《玩什么好呢》、《藉口Go》等多个超人气综艺节目，凭藉老练的主持风格和幽默感牢牢抓住了观众的胃口。 节目上的刘在锡游刃有余，现实生活中的他则低调谦卑，美谈不断，热衷慈善事业，每次发生灾难或遇到弱势群体，刘在锡总是在第一时间伸出援手。

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