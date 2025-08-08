TWICE第四位solo出道的成员：彩瑛，确定将於 9 月 12 日单独发歌，风格引发大众好奇

JYP 娱乐透过 TWICE 官方 SNS 频道公开了包含工作过程的短影音内容，并宣布彩瑛的 Solo 出道消息。继娜琏、志效、子瑜之后，彩瑛将成为 TWICE 第四位 Solo 的成员，展现活泼鲜明的个人魅力。

工作花絮影片中，可以看到彩瑛专注录音、与日本流行乐团 Gliiico 开会，以及随性跟著节奏弹钢琴的画面，令外界对「Solo 歌手彩瑛」更加期待。此外，她在可爱插画旁写下「安溶？」（안뇽?）的俏皮问候，也展现了她独特又古灵精怪的一面。彩瑛平时拥有如同「牙钻」（투스젬）般大胆的造型风格，以及绘画的兴趣，令人好奇她会透过 Solo 专辑带来什么样的音乐作品。

▼【影片】彩瑛solo准备花絮：将於9月12日韩国时间下午1点以个人身分出道。

值得一提的是，彩瑛近日与定延、志效共同参与热门 Netflix 动画《Kpop 猎魔女团》的原声带（OST）演唱，以独具魅力的嗓音俘获海内外粉丝的心。在全球粉丝的高度关注下，关於彩瑛 Solo 专辑的更多资讯将陆续透过 TWICE 官方 SNS 陆续公开。



另一方面，TWICE 正在全球舞台上持续活跃，巩固「全球顶尖女团」的地位。她们在 7 月发行的正规四辑《THIS IS FOR》中展现了更为多元的音乐世界观，并於同月展开与新专同名的世界巡演，带来创新进化的 360 度舞台演出。8 月则以华丽的舞台成为世界级音乐节「Lollapalooza Chicago」的压轴表演，掀起热烈话题。



