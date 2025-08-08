主厨润娥X暴君李彩玟《暴君的厨师》带来令人垂涎三尺的罗曼史

8月23日即将首播的tvN最新电视剧《暴君的厨师》透过最新海报令人感受到美味的气息。掉落到过去的法式主厨延智英（林润娥饰）与拥有绝对味觉的暴君李宪（李彩玟饰）两人将带来什么样的美味化学效应？

新公开的海报中，可看见延智英和李宪拿着勺子坐在一整桌外观诱人的食物前。本身是料理大赛冠军出身的法式餐点厨师延智英，应该是尽情发挥了手艺，创作一整桌料理，也让皇上的御膳桌上有著西式餐与韩餐结合的特别菜色，就像美食节目那样无限刺激着观众们的唾腺。



润娥所饰演的延智英」从原本的三星主厨摇身一变，成了古代御膳房的大令熟手，与暴君李宪坐在一起，拿著汤匙与筷子的两人对於满桌的美食充满期待的样子。来自未来的大令熟手延智英，似乎做出了相当合乎君王李宪胃口的美味菜肴，让君王的脸上充满满意的笑容，也令人好奇到底是那些美食收服了君王的胃。



《暴君的厨师》剧情描述迫降到过往历史时代的厨师延智英，爲了在令人需要随时绷紧神经的宫廷暗斗中生存下来，如何收服料理暴君李宪的胃以及他的心。这样的过程中会发生哪些趣事？也预告了甜蜜却杀气腾腾的趣味剧情。华丽的西式餐点以及摆盘讲究的韩食，所搭配出的梦幻组合，能够成功狙击君王取向的大令熟手延智英，特级食谱备受关注。



不仅如此，暴君与主厨间当然也发展出一段浪漫情愫，润娥与李彩玟的化学效应也备受关注，剧中将透过料理让两人的关系慢慢进展，令大家相当期待。《暴君的厨师》即将於8月23日首播。



