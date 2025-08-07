BoA因GOT the beat被骂惨！遭群嘲「大龄女团梦牺牲晚辈」，时隔3年喊冤：「拒绝多次、很受伤」

歌手BoA曾在2022年与同公司师妹组成企划女团GOT the beat，成员包括少女时代的太妍和孝渊、Red Velvet的Seulgi和Wendy，以及aespa的Karina和Winter。 岂料这一企划竟害她被网友攻击，明明付出了努力却只获得受伤。

BoA近日做客孝渊网综《请吃饭的孝渊前辈》，聊到因为GOT the beat而起的误会。 孝渊表示少女时代活动时期就听闻BoA想尝试女团活动，但BoA心有余悸地表示还是不要了，不仅有不习惯队形变换的原因，更因为精神层面的压力：「很多人以为GOT the beat是因为我而诞生的。 真的不是这样，我也说了很多次不想做，一直在逃跑！」



GOT the beat是SM娱乐《Girls On Top》企划推出的第一组女团，发型了两张专辑、出演打歌节目和SMTOWN家族演唱会，并在2023年第32届首尔歌谣大赏获得本赏。 然而，期间一直有人诋毁这个团是为BoA而打造，真实目的在於满足BoA的女团梦、C位梦，还说是BoA本人提出的企划，丝毫不顾虑她已年近40。 （*BoA生於1986年，2022年只有36岁。 ）

更可怕的是，这些恶评者里不乏合作晚辈女偶像的偏激粉丝，声称晚辈们为了满足BoA的女团梦而遭到利用，歌词和成绩差强人意也全都算在身为理事的BoA头上。



然而实际上，BoA本人对这一项目十分抗拒，甚至传了简讯说自己不适合参与这一项目，可惜外界并不知情。 众多恶意留言令BoA左右为难，十分受伤：「付出了努力只换来被骂... 我想给大家看到好的模样，所以也非常紧张。」首次吐露心声让网友十分心疼。



此外，BoA於8月4日发行了第11张正规专辑《Crazier》，金发造型和前卫音乐风格获得众多好评。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻