《我们的蓝调时光》唐氏画家郑恩惠结婚了！韩志旼、金宇彬、李姃垠到场祝贺，甜蜜合照太感动

韩国唐氏症画家郑恩惠因出演剧集《我们的蓝调时光》而被人熟知，去年曾来台湾在诚品生活举办画展《Amazing Grace 展; Around the globe》，昨日举办婚礼，剧中「姐姐」韩志旼、「姐夫」金宇彬，还有李姃垠和编剧卢熙京都来到现场送上祝福~

郑恩惠与丈夫赵某是在「Amazing Outsider 艺术中心」一起工作时结识，去年郑恩惠多次通过SNS分享恋爱甜蜜日常、喊话男方赶快娶她，目前已完成了结婚登记。 婚礼在京畿道某处举办，《我们的蓝调时光》编剧卢熙京、演员韩志旼、金宇彬、李姃垠、演员夫妻文知茵和金基里均出席，歌手全永禄和蔡恩玉演唱祝歌。



韩志旼在IG限动分享与郑恩惠夫妻的合照，留言：「像恩惠一样充满爱的婚礼！给你满满的祝贺，恩惠呀。」



金宇彬、韩志旼、李姃垠致辞祝贺：



정은혜 작가 결혼식에 참석한 지민배우와 이정은 배우, 김우빈 배우#우리들의블루스 인연 최고

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还有很多宾客分享了现场的瞬间，每个人的脸上都洋溢著幸福：



정은혜 작가 결혼식 지민배우

작가님 결혼 다시 한번축하드려요

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정은혜 작가 결혼식에서 다정한 영희와 영옥

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郑恩惠在《我们的蓝调时光》中与韩志旼饰演一对双胞胎姐妹，感情十足的剧情赚足观众眼泪，两位演员在现实中也一直维持情谊，去年4月郑恩惠也有分享韩志旼来画室做客的合照，十分温馨。



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