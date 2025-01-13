潤娥新劇《暴君的主廚》換男主！朴成焄「手滑傳謎片圖」下車，《名校的階梯》新人李彩玟有望替補

據韓媒，演員李彩玟接到潤娥新劇《暴君的主廚》出演邀約，正在積極考慮，隨後tvN和李彩玟所屬社也證實了這一消息。

《暴君的主廚》改編自網路小說《作為燕山君的主廚生存下來》，講述一名法餐主廚在登上事業巔峰的瞬間穿越到過去，遇到了既是極惡暴君也是頂級美食家的國王，展開跨越500年的奇幻生存愛情故事。 因《來自星星的你》導演張太侑執導，潤娥出演女主角而備受關註。





原定出演男主的演員朴成焄12月30日在個人IG PO出《魷魚遊戲》主題謎片封面，儘管立即刪除仍在韓網引起爭議，第一次解釋稱是確認DM時失誤上傳，第二次聲明顛覆前次說法，稱是試圖將問題圖片傳給負責人時不慎保存和上傳。 8日進行的《魷魚遊戲2》採訪中，朴成焄再次流淚道歉。

不過韓國網友仍不買賬，認為事件本身已經很無語，事後的公關處理亦缺乏說服力，紛紛留言表示難以觀看朴成焄出演愛情劇，希望潤娥換搭檔。 劇組原計劃1月2日進行劇本圍讀、陸續開始試拍，目前處於全面叫停狀態。

最終，朴成焄所屬社BH娛樂在11日宣佈，與電視劇製作方Studio Dragon商議之後決定下車，演員本人和所屬社也多次為該事件道歉。



李彩玟是近期冉冉上升的新星，2021年通過《High-class》出到，2023年以《浪漫速成班》乖學生「李善才」首次給大眾留下印象。 去年在Netflix劇集《名校的階梯》擔任男主角，今年還有與盧正義聯袂主演的漫改劇《芭妮與哥哥們》即將在4月通過MBC 播出。



此外，李彩玟還參與了李俊昊主演的漫改劇《CA$HERO》，若加上《暴君的主廚》，今年將有3部作品即將與觀眾見面。



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