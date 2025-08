BTS防弹少年团全员终於军白期回归,将参与「流行乐之王」麦可・杰克森(Michael Jackson)的致敬专辑企划,消息一出引发全球关注。

根据《The Irish Sun》当地时间3日的报导,麦可・杰克森的好友、也是爱尔兰Grouse Lodge录音室的老板培迪・邓宁(Paddy Dunning)透露:「致敬专辑的录音从去年开始,我们已经邀请韩国男团BTS防弹少年团来到Grouse Lodge与我们一起录制其中一首歌曲。」



Grouse Lodge是麦可・杰克森曾於2006年将牛棚改建为工作空间的地方,他与家人一起在那里居住了五个月,期间接触了多位娱乐界名人,计划筹备回归专辑。 然而,随著他离开爱尔兰,这张专辑并未完成,2009年他因药物过量猝逝后,相关作品也一直处於未公开状态。

培迪・邓宁透露,他一直致力於让这些未发表的音源问世,刚刚在美国签约了超级巨星来演唱相关歌曲:「麦可当时在爱尔兰的合作伙伴为他创作的歌曲大约还有10首,包含制作人Rodney Jerkins与饶舌歌手Nephew等人的作品。」

与此同时,培迪・邓宁也正在制作一部关於麦可・杰克森在爱尔兰度过难忘夏日的纪录片,记录曾在爱尔兰与麦可共事的人的回忆与故事,并强调已经取得麦可・杰克森遗产管理委员会的同意。



随后,麦可・杰克森的非官方粉丝网站MJ Vibe也报导了该消息。 该网站被誉为麦可・杰克森粉丝值得信赖的社区信息媒体。

随著致敬专辑的消息曝光,「#BTSxMICHAELJACKSON」迅速登上X(前Twitter)全球热搜。 粉丝们兴奋表示:「从BTS在〈Dynamite〉等歌曲中展现MJ风格的表演开始,就已经预示了这一天的到来。」更有粉丝剪辑出BTS与麦可・杰克森表演的对比影片,引发广泛热议。



