BTS 防弹少年团 V 入伍前的作品终於曝光！帅脸登杂志封面，展现比巴黎更迷人的「从颓废到天真」面貌

时尚杂志《Sure Magazine》表示：「我们很高兴地宣布，身为全球偶像且充满魅力的 V（金泰亨），将登上 8 月特刊号封面。」并一同释出 V 的最新画报（写真）照片。

V 以专业且充满热情的态度，完美消化多样的概念。画报以迷人的巴黎为背景，运用光与影的技巧，呈现 V 内心的情感变化，展现出强烈的绝佳美感。





为 V 掌镜的摄影师金熙准捕捉到艺术家与时尚之间微妙且深刻融合的迷人协调感。透过照片，更能看出 V 精准读懂并聪明传达时尚品牌 CELINE 所想表达讯息的才华。

画报中的 V 从冷酷、性感、颓废美到孩童般的天真多变神情，展现极致表现力。穿上经典大衣与衬衫、以巴黎古色古香的建筑与天空为背景的照片中，他微微低垂的眼神流露出淡淡的孤寂。





另一张身著无袖 T 恤、双臂环抱肩膀的照片中，他展现极致的敏锐美，营造出吸血鬼般的氛围。身穿 CELINE 经典皮衣的 V，则鲜明示范何谓真正的时尚感。





V 凭藉不受概念类型拘束的自由表现力与广阔消化力，再次证明了「金泰亨本身就是一种风格」。这组画报是在他入伍前所拍摄完成的，纤细的手臂与肩膀与如今健壮的模样形成对比，也别具趣味和纪念性。

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