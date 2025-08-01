【韩网热门】KATSEYE热门歌曲《Gnarly》竟采样「限制级呻吟声」！作曲家深感自豪，成员包含未成年人

HYBE娱乐公司所属的多国籍女团KATSEYE，因在新歌中刻意加入疑似爱情动作片的呻吟声而引发批评。 这首歌由HYBE董事长房时爀亲自担任制作人。

该歌曲是KATSEYE於今年4月30日发行的第二张迷你专辑《Beautiful Chaos》中的收录曲《Gnarly》，属於Hyperpop舞曲风格，音效具有强烈的侵略性。



参与作曲的包括华裔Hyperpop音乐人Alice Longyu Gao（高龙宇）、Pink Slip、Slow Rabbit，以及HYBE议长Hitman Bang（房时爀）。歌曲开头出现了女性呻吟声，并在歌曲中段再次出现。 据悉，《Gnarly》的原始试听版中这些片段本来是笑声，但在最终完成的版本中被换成了女性的呻吟声。 更具争议的是，《Gnarly》作曲者之一Pink Slip对於加入疑似性交呻吟声的部份还发表了带有自豪感的言论。



将歌曲中出现的原始音效片段加长并重复播放后，除了女性的呻吟声外，还能听到另一名人士的呻吟声。 对於有人质疑「怎么会加入这种声音，令人难以置信」，Pink Slip 回答：「如果没有这段，这首歌根本不会成为热门歌曲。」



No way this producer on gnarly actually put porn audio into the song lol I thought it was one of the members but this is so much worse and unnecessary???? pic.twitter.com/KypC9n60WP — dalina (@justdalina) July 31, 2025

Pink Slip 的发言目前在社群媒体与网路论坛上持续扩散，引发大量批评。 尤其是因为KATSEYE成员中包含年仅 17岁的韩籍未成年成员Yoonchae（本名郑允彩），更加引发争议升温。 由於房时爀被列为该曲的作曲与制作人，因此也被质疑难辞其咎。

一位音乐业界人士表示：「在制作人负责最终音源确认的结构下，若非刻意加入这段声音，实在难以解释其存在。 房议长不可能不知道这件事。」

韩国网友评论：

1. 疯了吧... 这是在做什么？

2. 早知道不听了，好恶心...

3. 那个作曲人居然为此感到自豪，根本是疯了吧

4. 原本很喜欢这首歌，不知道竟有这种事...

5. 《Gnarly》是很好的歌，为什么非要这样？

6. 在有人指出来之前，我完全没发现，已经听了几十次，但一旦知道之后就听得超清楚，OMG

7. 那些狗大叔们真的让人想吐，这种歌居然不用标19禁吗？

8. 房时赫根本不该打造女团，LE SSERAFIM出道时也是搞那种奇怪的概念，真的是...

9. 全世界的异男脑袋都被谜片泡烂了，完全忘了这些东西本该藏在阴暗处，不该拿到阳光下展示吗？

10. 美国饶舌歌手确实蛮常加入呻吟声采样，但作曲家不应该公开出面认证，团里还有未成年耶

11. 让K-pop变得有害的大型公司，啧啧

12. 很有HYBE风格，可怜的只有女偶像们

出处：https://theqoo.net/hot/3851231199，https://theqoo.net/hot/3850327948

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