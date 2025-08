【韩网热门】KATSEYE热门歌曲《Gnarly》竟采样「限制级呻吟声」！作曲家深感自豪，成员包含未成年人

HYBE娱乐公司所属的多国籍女团KATSEYE,因在新歌中刻意加入疑似爱情动作片的呻吟声而引发批评。 这首歌由HYBE董事长房时爀亲自担任制作人。

该歌曲是KATSEYE於今年4月30日发行的第二张迷你专辑《Beautiful Chaos》中的收录曲《Gnarly》,属於Hyperpop舞曲风格,音效具有强烈的侵略性。



参与作曲的包括华裔Hyperpop音乐人Alice Longyu Gao(高龙宇)、Pink Slip、Slow Rabbit,以及HYBE议长Hitman Bang(房时爀)。歌曲开头出现了女性呻吟声,并在歌曲中段再次出现。 据悉,《Gnarly》的原始试听版中这些片段本来是笑声,但在最终完成的版本中被换成了女性的呻吟声。 更具争议的是,《Gnarly》作曲者之一Pink Slip对於加入疑似性交呻吟声的部份还发表了带有自豪感的言论。



将歌曲中出现的原始音效片段加长并重复播放后,除了女性的呻吟声外,还能听到另一名人士的呻吟声。 对於有人质疑「怎么会加入这种声音,令人难以置信」,Pink Slip 回答:「如果没有这段,这首歌根本不会成为热门歌曲。」



No way this producer on gnarly actually put porn audio into the song lol I thought it was one of the members but this is so much worse and unnecessary???? pic.twitter.com/KypC9n60WP