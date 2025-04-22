HYBE女团齐聚一堂，感动合照曝光！人气女团LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYE同框啦～

HYBE旗下三组女团LE SSERAFIM、ILLIT与KATSEYE齐聚一堂，也让粉丝们见证历史性的一刻。

LE SSERAFIM 成员许允真（Yunjin）於22日透过社群媒体帐号公开多张照片，并附上文字「EASY CRAZY HOT」。

照片中记录了LE SSERAFIM於本月19日至20日在首尔仁川Inspire Arena举办的《2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'》演唱会现场。不仅有她们在座无虚席的观众面前进行表演的模样，也包括许允真在后台整理造型、准备上台的过程等演唱会幕后花絮，引发关注。

其中最吸引目光的是，LE SSERAFIM、ILLIT与KATSEYE等HYBE旗下女团成员们齐聚一堂、摆出合照姿势的画面。ILLIT与KATSEYE在观赏完LE SSERAFIM的演出后，一同留下纪念合照，这也是HYBE女团首次拍摄的团体合照，让人倍感温馨。



看到这组照片的粉丝们也纷纷表达感动。照片一曝光在社群与论坛后，网友们纷纷留言表示：「太感动了」、「只走花路吧」、「会一直应援你们的」、「大家在一起的画面真的太美好了」、「感觉好神奇啊」等，特别是KATSEYE在韩国这件事情，让大家相当惊喜。



另外，首次展开世界巡回演唱会的LE SSERAFIM，接下来将陆续在名古屋、大阪、北九州、琦玉、台北、香港、马尼拉、曼谷、新加坡等亚洲主要城市进行巡演，并将於9月起展开北美巡演。



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