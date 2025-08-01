从手臂到锁骨！BTS柾国刺青版图大扩张，健身房近照曝「刺青变迁史」

防弹少年团（BTS）成员柾国近日被目击现身健身房，再度展现他对体态管理的高度自律。 而粉丝和网友们发现他手臂上的刺青数量持续增加，原本只覆盖整条手臂，如今更一路「爬」上肩膀、延伸至锁骨处，气势惊人，彷佛真人版漫画角色降临。

日前，综艺节目《体能之巅：百人决战》（Physical： 100）出身的健身网红马善昊在自己的社群平台上分享与柾国合照，并写下：「今天是另一位JK。 为什么这么拼命？」还标注了柾国的IG帐号，让粉丝瞬间暴动。

照片中，柾国穿著无袖上衣、配戴毛帽与口罩，即便遮住半张脸，仍掩盖不住他的明星气场。 露出的手臂与肩膀可见崭新的刺青图案，让粉丝惊呼：「刺青越来越多了！」、「这根本是行走的艺术品！」



马善昊透露，柾国即使回到韩国也没停下训练脚步，还特别标注「#BTS柾国训练中」等话题。 他与「另一位JK」（田柾国和金钟国韩文名最后两个字的缩写都为JK）金钟国原本就是健身搭档，如今再与「年轻版JK」柾国合体，成为韩国健身界新话题。

柾国近期一直透过美国的直播平台与粉丝互动，此次悄悄回国现身健身房，也让韩国粉丝感到又惊又喜，纷纷留言：「不愧是全世界最帅的运动男」、「从肌肉到刺青都进化了」、「连练身体都像开演唱会一样帅气！」

柾国的胳膊堪称是一部「刺青变迁史」，从最初三角肌中束上巴掌大的刺青开始，慢慢延伸至小臂和手指，颜色也从单调的黑白色逐渐色彩多元化，还加上了眼睛、汉字「年华」、英文字母等元素，越来越复杂的刺青图案覆盖在胳膊上，几乎看不到皮肤原本的颜色。 如今刺青面积变大，悄悄爬上了肩膀，朝著锁骨方向「爬」去。 不过对於这越来越多的刺青，有粉丝支持，也有粉丝反对，支持的一方大赞「超有个性」，反对的一方则称「太密集了，丑死了」、「这么多应该很难洗吧」，更有粉丝担忧「太多刺青也算是自残的一种，担心他的精神状态」等。



이거 Substance(본질) 버전이잖아 ...

정국이는 타투에 정국이의 본질들을 새긴 거야 pic.twitter.com/KXeqekeU60 — 냠 (@yum_jjk) October 7, 2023

此外，国已於今年6月11日正式退伍，结束近18个月的兵役。 他所属的防弹少年团预计将於明年春天以完整体形式回归，令全球粉丝无比期待。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻