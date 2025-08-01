SEVENTEEN暌违 7 年再来港举办演唱会

韩国超人气男子组合SEVENTEEN的官方社交平台今日正式宣布，SEVENTEEN将举行世界巡回演唱会香港站《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》，於2025年9月27及28日（星期六及日）假启德主场馆举行。

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SEVENTEEN为乐迷带来暌违 7 年的香港演唱会，亦纪念组合出道10周年，意义非凡。香港站将会有九名成员参与，包括S.COUPS、JOSHUA、JUN、THE 8、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON、DINO，与“CARAT”（“SEVENTEEN”粉丝称号）作近距离互动！SEVENTEEN各成员多才多艺，参与作曲、填词、编舞及制作，展现全方位音乐实力，近年更凭专辑刷新销量纪录，当中2023年推出的第10张迷你专辑《FML》，销量高达600万张，荣登国际唱片业协会2023年全球最畅销专辑榜。除了成功刷新SEVENTEEN自身单张最高销量纪录，同时成为K-POP历史上首张销量突破600多万张的专辑以及目前K-POP历史上最畅销的专辑！ （专辑销量数字截至2025年7月）

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演唱会详情

恒生银行呈献∶《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》

演出日期：2025年9月27日及28日（星期六及星期日）

演出地点：启德主场馆

演唱会抢飞神卡：恒生Visa信用卡

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