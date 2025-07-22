人气女团 IVE 热门曲〈REBEL HEART〉被Billboard评选为「2025上半年最佳K-POP歌曲」

IVE（成员：安俞真、秋天、Rei、张员瑛、Liz、李瑞）再次证明了她们在全球音乐市场的存在感，恭喜～～～。

根据美国时间21日，《Billboard》（告示牌）公布了「2025年上半年最佳K-POP歌曲25首：评论家推荐」（The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks）名单，IVE 的〈REBEL HEART〉成功入选。



〈REBEL HEART〉是今年2月发行的第三张迷你专辑《IVE EMPATHY》中的先行曲，描绘了拥有多样叙事的叛逆者们团结前进的样貌。此曲融合了丰富的声音编排，包括多变的和声、激昂的副歌、柔美的弦乐与快节奏鼓声。



《Billboard》评论指出：「以英文演唱的副歌特别亮眼，叛逆的呐喊极具魅力」，并表示：「透过这首歌，IVE 展现了她们的音乐风格版图已从韩国扩展至全球，正逐渐巩固其在K-POP界的影响力。」

〈REBEL HEART〉音源公开后迅速获得海内外乐迷热烈反响，成为2025年代表性的热门神曲，不仅拿下韩国主要音源榜单的「Perfect All-Kill（PAK）」认证，也横扫11个音乐节目冠军，并连续10周进入《Billboard》全球榜（不含美国），掀起全球热潮。



此外，IVE最近在「Lollapalooza Berlin」和「Lollapalooza Paris」的舞台上，也引发当地观众的热情韩文大合唱，打破与全球粉丝之间的语言藩篱，进一步巩固〈REBEL HEART〉作为IVE代表作的地位。截至目前，Spotify 累积串流次数已突破5,700万次，显示其持续攀升的全球人气，外界也对 IVE 作为「K-POP代表主力」的未来动向寄予高度期待。



另一方面，IVE 预计将於本月30日参与「2025 Coupang Play足球系列赛」K联赛明星队对上英格兰纽卡斯尔联队的首场比赛，担任开球嘉宾并在中场进行表演。

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