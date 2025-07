人气女团 IVE 热门曲〈REBEL HEART〉被Billboard评选为「2025上半年最佳K-POP歌曲」

IVE(成员:安俞真、秋天、Rei、张员瑛、Liz、李瑞)再次证明了她们在全球音乐市场的存在感,恭喜~~~。

根据美国时间21日,《Billboard》(告示牌)公布了「2025年上半年最佳K-POP歌曲25首:评论家推荐」(The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks)名单,IVE 的〈REBEL HEART〉成功入选。



〈REBEL HEART〉是今年2月发行的第三张迷你专辑《IVE EMPATHY》中的先行曲,描绘了拥有多样叙事的叛逆者们团结前进的样貌。此曲融合了丰富的声音编排,包括多变的和声、激昂的副歌、柔美的弦乐与快节奏鼓声。



《Billboard》评论指出:「以英文演唱的副歌特别亮眼,叛逆的呐喊极具魅力」,并表示:「透过这首歌,IVE 展现了她们的音乐风格版图已从韩国扩展至全球,正逐渐巩固其在K-POP界的影响力。」

〈REBEL HEART〉音源公开后迅速获得海内外乐迷热烈反响,成为2025年代表性的热门神曲,不仅拿下韩国主要音源榜单的「Perfect All-Kill(PAK)」认证,也横扫11个音乐节目冠军,并连续10周进入《Billboard》全球榜(不含美国),掀起全球热潮。



此外,IVE最近在「Lollapalooza Berlin」和「Lollapalooza Paris」的舞台上,也引发当地观众的热情韩文大合唱,打破与全球粉丝之间的语言藩篱,进一步巩固〈REBEL HEART〉作为IVE代表作的地位。截至目前,Spotify 累积串流次数已突破5,700万次,显示其持续攀升的全球人气,外界也对 IVE 作为「K-POP代表主力」的未来动向寄予高度期待。



另一方面,IVE 预计将於本月30日参与「2025 Coupang Play足球系列赛」K联赛明星队对上英格兰纽卡斯尔联队的首场比赛,担任开球嘉宾并在中场进行表演。

