人氣女團 IVE 熱門曲〈REBEL HEART〉被Billboard評選為「2025上半年最佳K-POP歌曲」

IVE（成員：安俞真、秋天、Rei、張員瑛、Liz、李瑞）再次證明了她們在全球音樂市場的存在感，恭喜～～～。

根據美國時間21日，《Billboard》（告示牌）公布了「2025年上半年最佳K-POP歌曲25首：評論家推薦」（The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks）名單，IVE 的〈REBEL HEART〉成功入選。



〈REBEL HEART〉是今年2月發行的第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》中的先行曲，描繪了擁有多樣敘事的叛逆者們團結前進的樣貌。此曲融合了豐富的聲音編排，包括多變的和聲、激昂的副歌、柔美的弦樂與快節奏鼓聲。



《Billboard》評論指出：「以英文演唱的副歌特別亮眼，叛逆的吶喊極具魅力」，並表示：「透過這首歌，IVE 展現了她們的音樂風格版圖已從韓國擴展至全球，正逐漸鞏固其在K-POP界的影響力。」

〈REBEL HEART〉音源公開後迅速獲得海內外樂迷熱烈反響，成為2025年代表性的熱門神曲，不僅拿下韓國主要音源榜單的「Perfect All-Kill（PAK）」認證，也橫掃11個音樂節目冠軍，並連續10週進入《Billboard》全球榜（不含美國），掀起全球熱潮。



此外，IVE最近在「Lollapalooza Berlin」和「Lollapalooza Paris」的舞台上，也引發當地觀眾的熱情韓文大合唱，打破與全球粉絲之間的語言藩籬，進一步鞏固〈REBEL HEART〉作為IVE代表作的地位。截至目前，Spotify 累積串流次數已突破5,700萬次，顯示其持續攀升的全球人氣，外界也對 IVE 作為「K-POP代表主力」的未來動向寄予高度期待。



另一方面，IVE 預計將於本月30日參與「2025 Coupang Play足球系列賽」K聯賽明星隊對上英格蘭紐卡斯爾聯隊的首場比賽，擔任開球嘉賓並在中場進行表演。

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