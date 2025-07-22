【韩网热门】姜河那每天喝3公升咖啡，相当於12杯冰美式！网忧「心脏还好吗」

姜河那近日做客柳演锡YT频道，透露自己每次点咖啡都要1公升大容量，且只喝冰美式这一种口味，部份原因是对於咖啡的了解不多，部份原因就是喜欢凉冰冰的感觉XD

柳演锡问他一天喝几杯咖啡，姜河那：「一般会喝八杯、十杯这样。 我会一次点三杯一公升的咖啡，不断加冰块慢慢喝。 到了快四十岁的阶段，还会努力同时喝等量的水。」



姜河那表示即便这样也能睡得很香，即便睡前喝咖啡也无妨：「后来才知咖啡会妨碍睡眠，我喝咖啡只感到非常舒爽，睡得很香。 有凉凉的感觉就会睡得很好。」

柳演锡为他制作一公升冰美式，加了四份浓缩咖啡。 姜河那这才意识到自己每天喝的3大杯，相当於12杯冰美式......！！



韩国网友评论：

1. 胃还好吗？ 心脏还好吗？

2. 真的不会一直跑洗手间吗？

3. 单看文字都觉得胃痛了ᅲᅲᅲᅲᅲ

4. 他看起来皮肤很好很健康，这是天生的体质啊，好羡慕

5. 我也是喝咖啡不妨碍睡眠的类型，我家人都这样，是基因缘故吗

6. 我朋友也是，作为普通的公司职员，一天喝10份浓缩咖啡

7. 感觉他只是觉得单独喝水没有味道，所以喝咖啡味的水！

8. 能喝那么多水也很神奇

9. 依赖咖啡因生活真的很危险，身体会无声无息地变差ᅲ

10. 姜河那性格真的很好，是因为睡眠质量高吗

11. 年轻时我也能喝三四份浓缩咖啡，深夜也无妨。 现在两杯都难了，下午4点之后不喝咖啡因饮料

12. 现在还年轻且工作密集，喝多一点也能排出去，上年纪之后就难啦

13. 他每天睡眠时间长达12小时... 真的好厉害

14. 咖啡喝太多的，有益骨骼的成分都会流失的ᅲᅲ..

15. 越了解越觉得他是个奇人...

出处：https://theqoo.net/hot/3833437834

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