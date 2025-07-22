【韩网热门】姜河那每天喝3公升咖啡，相当於12杯冰美式！网忧「心脏还好吗」
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【韩网热门】姜河那每天喝3公升咖啡，相当於12杯冰美式！网忧「心脏还好吗」

明星   2025年7月22日   星期二13:58   Sani  

（封面图源：YouTube@유연석의 '주말연석극'截图）

姜河那近日做客柳演锡YT频道，透露自己每次点咖啡都要1公升大容量，且只喝冰美式这一种口味，部份原因是对於咖啡的了解不多，部份原因就是喜欢凉冰冰的感觉XD

柳演锡问他一天喝几杯咖啡，姜河那：「一般会喝八杯、十杯这样。 我会一次点三杯一公升的咖啡，不断加冰块慢慢喝。 到了快四十岁的阶段，还会努力同时喝等量的水。」
（图源：YouTube@유연석의 '주말연석극'截图）

姜河那表示即便这样也能睡得很香，即便睡前喝咖啡也无妨：「后来才知咖啡会妨碍睡眠，我喝咖啡只感到非常舒爽，睡得很香。 有凉凉的感觉就会睡得很好。」

柳演锡为他制作一公升冰美式，加了四份浓缩咖啡。 姜河那这才意识到自己每天喝的3大杯，相当於12杯冰美式......！！
（图源：YouTube@유연석의 '주말연석극'截图）

韩国网友评论：
1. 胃还好吗？ 心脏还好吗？
2. 真的不会一直跑洗手间吗？
3. 单看文字都觉得胃痛了ᅲᅲᅲᅲᅲ
4. 他看起来皮肤很好很健康，这是天生的体质啊，好羡慕
5. 我也是喝咖啡不妨碍睡眠的类型，我家人都这样，是基因缘故吗
6. 我朋友也是，作为普通的公司职员，一天喝10份浓缩咖啡
7. 感觉他只是觉得单独喝水没有味道，所以喝咖啡味的水！
8. 能喝那么多水也很神奇
9. 依赖咖啡因生活真的很危险，身体会无声无息地变差ᅲ
10. 姜河那性格真的很好，是因为睡眠质量高吗
11. 年轻时我也能喝三四份浓缩咖啡，深夜也无妨。 现在两杯都难了，下午4点之后不喝咖啡因饮料
12. 现在还年轻且工作密集，喝多一点也能排出去，上年纪之后就难啦
13. 他每天睡眠时间长达12小时... 真的好厉害
14. 咖啡喝太多的，有益骨骼的成分都会流失的ᅲᅲ..
15. 越了解越觉得他是个奇人...

出处：https://theqoo.net/hot/3833437834

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