朴宝剑角色转型成功！《健将联盟》帅气脸庞却每一集都鼻青脸严重挂彩观众心疼！

演员朴宝剑的新作品《健将联盟》在上周末已播出16集大结局，而剧中的他也不再仅以帅气外型取胜，在剧中他吃尽苦头，从一开始饰演拳击手总是在擂台上鲜血直流，到后来转型为警察，又是近距离打斗又是摩托车飞车等等，实在非常辛苦，并且帅气的脸常常鼻青脸肿都变形了，也让大家看到朴宝剑的另一面。

7月20日刚播毕的JTBC电视剧《健将联盟》，剧中朴宝剑所饰演的尹东柱一角实在相当辛苦。原本是拳击选手国家代表的尹东柱，得到金牌后进入了警方的强力搜查团队，热血又正义的他，为了追查最大恶人闵主影（吴正世饰）的相关犯罪证据，多次与恶人正面对决，被打得头破血流还被强制施打毒品，险些送命。朴宝剑放弃帅气外表，更投入在高难度的动作戏场面，当然后半段与金所炫的甜蜜恋情，也令女性观众们心动。



为了完美诠释拳击手的身材，朴宝剑在拍摄前花了许多时间进行强力运动与身材管理，也增加了身体肌肉量，完美地呈现东柱拳击手的体格与体能，脸上还有点稚气未脱的朴宝剑，搭配结实的肌肉身材，加上片中超耐打的坚韧度，令人感受到它成熟的一面。剧中朴宝剑也有许多动作打斗戏码是亲自上阵，看见他被打得伤痕累累，让观众们也感到非常心疼。



剧中尹东柱专情的人设更是动人，在汉娜（金所炫饰）接受了他的心意之后，两人有许多场戏码都是相视尽在不言中，看似莽撞的东柱也尽力守护汉娜，令人动容。继《苦尽柑来遇见你》之后的朴宝剑，在《健将联盟》也有突破自我的表现，展现出跨越题材的演技，拓宽了自身戏路。期待朴宝剑的持续活跃。



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