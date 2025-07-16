韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards》公布第二轮演出单位

由The Fact 举办、Fan N Star及The Square ENM担任韩国主办、索恩娱乐担任澳门主办，全球瞩目的韩国音乐盛典《2025 The Fact Music Awards（TMA）》将於2025年 9 月 20 日（星期六）晚上假澳门最大面积户外大型演出场地澳门户外表演区举行。早前公布第一波演出名单，即引来外界热烈讨论，今日公布的第二轮演出阵容同样吸睛，当中包括：AHOF, CLOSE YOUR EYES, ENHYPEN, MEOVV, TWS 及 ZEROBASEONE，六组引领 K-POP 全球化的顶尖团体蓄势待发，准备为一众乐迷带来一个难忘的晚上。

期间限定九人男团AHOF 透过 SBS 选秀节目《Universe League（宇宙联盟）》组成，他们於7月 1 日以首张迷你专辑《WHO WE ARE》正式出道，即登上韩国内外主要音乐排行榜前列位置，首周销量突破 36 万张。此外，AHOF还在《MUSIC BANK》、《The Show》及《SHOW CHAMPION》三大人气音乐节目中胜出，成为三冠王，气势一时无俩。





另一期间限定七人男团CLOSE YOUR EYES 由 JTBC 互动选秀节目《PROJECT 7》中诞生， 今年4 月推出首张迷你专辑《ETERNALT》正式出道，上星期三（9 日）CLOSE YOUR EYES发行第二张迷你专辑《Snowy Summer》，首天销量突破 20 万张，迅速登上全球主要音乐排行榜。

ENHYPEN 凭藉第六张迷你专辑《DESIRE : UNLEASH》再度证明实力，席卷国内外专辑与串流音乐平台排行榜。今年4 月ENHYPEN於世界最大型Coachella音乐节中登场，与观众同乐；组合下半年计划在日本、美国及欧洲等地巡演，足迹遍布全球，这次特别亮相TMA，一众港澳乐迷必能享尽视听之娱。





MEOVV 於去年 9 月以单曲《MEOW》正式出道，凭藉强劲与细致感兼备的音乐与舞台演出，给粉丝留下深刻印象。透过第二张单曲《TOXIC》与首张 EP《MY EYES OPEN VVIDE》，成功展现独特音乐风格，吸纳不同层面K-POP乐迷的同时，亦逐渐登上新一代女团领军人物行列，进占韩国本土及国际音乐流行榜。





TWS 去年於《2024 The Fact Music Awards》上获得三个奖项，今年也备受期待。组合於今年 4 月推出第三张迷你专辑《TRY WITH US》，开创独有清新时尚音乐风格，成功横扫所有国内音乐节目内的音乐榜首位置。另外，TWS於日本出道后亦登上 Oricon 及 Billboard Japan 等主要榜单，展现强大全球影响力。





ZEROBASEONE 作为代表性的五代男团，自出道以来创下多项 K-POP 新纪录。今年 2 月发行的第五张迷你专辑《BLUE PARADISE》达成连续五张百万销量纪录，并首次打入美国 Billboard 200 第28位。在日本，ZEROBASEONE亦人气爆灯，首支日语单曲《YURA YURA – 运命之花-》甫推出即登上Oricon细碟榜榜首，销量达30万张，成为首支出道作即登榜首的海外艺人单位，至於今年1 月发行的首张日语 EP《PREZENT》，也同样登上 Oricon 和 Billboard Japan 等主要流行榜，稳步拓展全球市场。



密切留意更多强劲演出名单，将於日内公布，敬请期待。如欲接收更多资讯，可留意官方社交媒体专页的公布：



TMA

Instagram - https://www.instagram.com/thefact_tma/



索恩娱乐

Instagram - https://www.instagram.com/s.o.n.entertainment/

小红书 - https://bit.ly/sonxiaohongshu

微博 - https://bit.ly/sonweibo

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻