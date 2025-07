BTS防弹少年团 & BLACKPINK ROSÉ入选 Apple Music过去10年最受欢迎歌曲

苹果公司为庆祝Apple Music上线10周年,於7日公开了过去10年在全球 Apple Music 上最常被串流播放的500首歌曲,BTS防弹少年团与BLACKPINK成员Rosé都榜上有名,再次证明K-pop在全球流行音乐市场的地位与影响力。

苹果公司为庆祝 Apple Music 上线10周年,於7日公开了过去10年在全球Apple Music最常被串流播放的500首歌曲。 该榜单从美国时间本月1日开始,以「Apple Music 10周年:最受欢迎歌曲」为主题,透过播放清单与广播节目每天揭晓100首歌,分五天陆续公开。

BTS以《Dynamite》(第34位)与《Butter》(第252位)两首歌曲,创下K-pop艺人中的最高排名,也成为韩国艺人中在该平台串流播放次数最多的纪录保持者。



值得一提的是,《Dynamite》在2020年发行当时,就成为首支打入 Apple Music「今日全球Top 100」前五名的K-pop歌曲《Butter》亦在七个月后创下相同纪录。 在过去10年内,曾进入该榜单前五名的K-pop歌曲共10首,其中就有3首来自BTS。



BLACKPINK成员Rosé与美国流行明星Bruno Mars合作的《APT.》则排名第459位,是此次榜单中发行时间最晚的新歌。 该曲凭藉极具中毒性的旋律,在Apple Music全球榜单中连续霸榜超过60天,成绩位居Apple Music过去十年纪录的前五名之一。



此外,Apple Music过去10年被收听最多次的歌曲是英国创作歌手红发艾德(Ed Sheeran)在2017年推出的《Shape of You》,加拿大说唱歌手Drake以27首歌入榜成为进榜数量最多的艺人,泰勒丝(Taylor Swift)以14首居次。 玛丽亚凯莉(Mariah Carey)的圣诞经典《All I Want for Christmas Is You》是榜单中唯一进入前100名的年末应景歌曲; 而皇后合唱团(Queen)於1975年发行的经典《波希米亚狂想曲(Bohemian Rhapsody)》则是榜单中最早发行的歌曲。

