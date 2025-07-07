李政宰《鱿鱼游戏》后将与相差18岁的林智妍搭档演出《可恶的爱情》

上个月底才完整公开的《鱿鱼游戏3》在全球掀起话题讨论不断，李政宰再传新作，预计在今年播出，将与《玉氏夫人传》林智妍共同合作新剧《可恶的爱情》，也是他继2019年《辅佐官》后相隔6年再度回归电视台作品。

《可恶的爱情》剧情描述失去的初衷的国民演员与失去了自己位置的菁英记者，克服了各自的偏见而双方共同成长的故事，李政宰将饰演一位想要登上「浪漫王子」位置的警察演员专门户任显俊，而林智妍将饰演从政治线被调道娱乐线的记者魏贞申，两人将共谱恋曲。



李政宰在2021年以《鱿鱼游戏》席卷全球，直到2025年的6月底才终於公开了第三季的内容，也让全球都陷入了这部作品的风潮，也让李政宰从韩国的代表性演员跃升世界舞台，成为国际性的知名演员，甚至得到国外奖项的肯定。而接下来的他选择了浪漫爱情题材，也是他许久没有尝试过的领域，也因此相当受到各界瞩目。



在这部新电视剧公开前就受到瞩目的要素还有一个，就是李政宰与林智妍的年龄差，观众们担心两人相差了18岁，会不会在搭档演出爱情戏的部分会少了点火花？李政宰则表示目前正在拍摄的《可恶的爱情》会让他思考著如何将这部作品表现得更加有意思，在《鱿鱼游戏》后他也开始投入新的作品中。



而李政宰在《鱿鱼游戏3》公开后也曾在访谈中提到，虽然这一系列的剧集在全球行销地相当成功，但是以演员来说，也不能只把成功当作目标，他担任演员这么长的时间，演过成功的作品也演过未能成功的作品，演员必须拓宽戏路，多多累积不同的作品，思考自己如何继续努力精进。期待新作品《可恶的爱情》李政宰与林智妍将带来何种大家意想不到的反转。

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