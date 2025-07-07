《Running Man》预告Super Junior来啦！重回吵架过的待机室！剧透了新歌舞蹈？
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《Running Man》预告Super Junior来啦！重回吵架过的待机室！剧透了新歌舞蹈？

综艺   2025年7月7日   星期一19:20   草莓  

（封面图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

Super Junior上周已开始登各大电视节目宣传，登场的知名综艺除了《认识的哥哥》还有《Running Man》！

*先前报导回顾：
‎〈Super Junior《认识的哥哥》预告来了！圭贤吐槽希澈「搭便车」，又有新吵架打架故事？〉

昨（6）日公开的《Running Man》预告，企划上配合了Super Junior新专辑名《Super Junior25》复刻20年前出道专辑《Super Junior05》，Super Junior三成员利特、银赫与圭贤扮20年前的样子登场，《Running Man》成员也回到过去扮演自己15年前的模样。
（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

利特、银赫与圭贤开场就跳让粉丝E.L.F.陌生的舞蹈，这难道是新歌〈Express Mode〉的舞蹈！？这不就暴雷（剧透）了吗XD，不过Super Junior官方深夜公开的〈Express Mode〉MV预告也透露了同样Part的舞蹈。
（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

回到《Running Man》预告，利特透露制作单位提供的休息室，竟然是Super Junior吵过的休息室！圭贤回顾起当时：「那时候一边推人……已经十年了！」果然上综艺不提吵架打架的事就不是Super Junior啊！
（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

而池锡辰还是一样好欺负，玩游戏途中又被偷走东西，梁世灿马上把圭贤的台词拿来用：「已经第十五年了！」池锡辰到底十五年来被戏耍几次了XDD？双方竞争激烈，银赫还想起十几年前的综艺《Star King》呢！要知道，那些年的综艺，常常是二待团回顾起来都觉得「很硬」、「很辛苦」的节目啊！
（图源：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널截图）

此集《Running Man》就在13日播出。

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