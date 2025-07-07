BTS防彈少年團 & BLACKPINK ROSÉ入選 Apple Music過去10年最受歡迎歌曲

蘋果公司為慶祝Apple Music上線10週年，於7日公開了過去10年在全球 Apple Music 上最常被串流播放的500首歌曲，BTS防彈少年團與BLACKPINK成員Rosé都榜上有名，再次證明K-pop在全球流行音樂市場的地位與影響力。

蘋果公司為慶祝 Apple Music 上線10週年，於7日公開了過去10年在全球Apple Music最常被串流播放的500首歌曲。 該榜單從美國時間本月1日開始，以「Apple Music 10週年：最受歡迎歌曲」為主題，透過播放清單與廣播節目每天揭曉100首歌，分五天陸續公開。

BTS以《Dynamite》（第34位）與《Butter》（第252位）兩首歌曲，創下K-pop藝人中的最高排名，也成為韓國藝人中在該平台串流播放次數最多的紀錄保持者。



值得一提的是，《Dynamite》在2020年發行當時，就成為首支打入 Apple Music「今日全球Top 100」前五名的K-pop歌曲《Butter》亦在七個月後創下相同紀錄。 在過去10年內，曾進入該榜單前五名的K-pop歌曲共10首，其中就有3首來自BTS。



BLACKPINK成員Rosé與美國流行明星Bruno Mars合作的《APT.》則排名第459位，是此次榜單中發行時間最晚的新歌。 該曲憑藉極具中毒性的旋律，在Apple Music全球榜單中連續霸榜超過60天，成績位居Apple Music過去十年紀錄的前五名之一。



此外，Apple Music過去10年被收聽最多次的歌曲是英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）在2017年推出的《Shape of You》，加拿大說唱歌手Drake以27首歌入榜成為進榜數量最多的藝人，泰勒絲（Taylor Swift）以14首居次。 瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的聖誕經典《All I Want for Christmas Is You》是榜單中唯一進入前100名的年末應景歌曲; 而皇后合唱團（Queen）於1975年發行的經典《波希米亞狂想曲（Bohemian Rhapsody）》則是榜單中最早發行的歌曲。

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