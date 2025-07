李到晛拍摄男版《德鲁纳酒店》 台北见面会福利爆发VIP全部合照

韩国人气演员李到晛出道后一直深受粉丝爱戴,不论在韩剧《重回18岁》,还是《黑暗荣耀》均大受好评,即使入伍,粉丝们都是不离不弃。因此,他今年退役后举行的韩国粉丝见面会,两场门票均被秒杀,反应热烈!难得欧巴的亚洲巡回见面会即将於7月12日来到台北举行,特别宠粉的李到晛更加推了全场购买VIP门票的观众,都可以跟他合照福利,绝对是对台湾观众的加倍宠爱!

退役后的李到晛马不停蹄地展开了他的《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]》亚洲巡回见面会,由首尔开始,之后途经雅加达、大阪、东京,每一站都获得一致好评。而在台北站之后,还有曼谷、香港和马尼拉站,可见欧巴想在退役后第一时间跟不同地方的粉丝们见面。行程满满的李到晛,刚刚更宣布接拍新的韩剧作品,令人非常期待。





作为退役后的复出作,李到晛当然相当重视,因而伙拍韩剧界知名编剧组合「洪氏姊妹」的作品《银河大酒店》回归。「洪氏姊妹」曾经编过《主君的太阳》、《德鲁纳酒店》、《还魂》等知名韩剧,而《银河大酒店》更被誉为是「男版」《德鲁纳酒店》,同样是发生在慰灵酒店的故事,对曾经在《德鲁纳酒店》为人熟悉的李到晛来说,具有特别意义。

因此,将於7月12日(六)18:00在台北Legacy TERA举行的《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI》真的不容错过!而看过首尔场的观众都大赞,李到晛一开始深情献唱〈I Wanted to Tell You〉已令人留下深刻印象。之后,欧巴还现场演绎了《黑暗荣耀》OST〈You Remember〉和DAY6的大热作〈Welcome to the Show〉等,尽显其多才多艺的一面。





《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI》见面会,现正於KKTIX热烈发售,除了所有购买VIP门票观众,均可跟李到晛合照的新增加倍福利,还有欢送、签名海报、VIP挂绳、签名拍立得和小卡等,都可让观众们好好迎接欧巴回归。





2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI

演出日期:2025年7月12日(星期六)

演出时间:18:00

演出地点:Legacy TERA

门票售价:TWD $5,380/$4,380/$3,380/$2,190(身障)

经纪公司:YUEHUA ENTERTAINMENT

售票连结:KKTIX - https://kktix.com





