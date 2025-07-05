李到晛拍摄男版《德鲁纳酒店》 台北见面会福利爆发VIP全部合照

韩国人气演员李到晛出道后一直深受粉丝爱戴，不论在韩剧《重回18岁》，还是《黑暗荣耀》均大受好评，即使入伍，粉丝们都是不离不弃。因此，他今年退役后举行的韩国粉丝见面会，两场门票均被秒杀，反应热烈！难得欧巴的亚洲巡回见面会即将於7月12日来到台北举行，特别宠粉的李到晛更加推了全场购买VIP门票的观众，都可以跟他合照福利，绝对是对台湾观众的加倍宠爱！

退役后的李到晛马不停蹄地展开了他的《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]》亚洲巡回见面会，由首尔开始，之后途经雅加达、大阪、东京，每一站都获得一致好评。而在台北站之后，还有曼谷、香港和马尼拉站，可见欧巴想在退役后第一时间跟不同地方的粉丝们见面。行程满满的李到晛，刚刚更宣布接拍新的韩剧作品，令人非常期待。





作为退役后的复出作，李到晛当然相当重视，因而伙拍韩剧界知名编剧组合「洪氏姊妹」的作品《银河大酒店》回归。「洪氏姊妹」曾经编过《主君的太阳》、《德鲁纳酒店》、《还魂》等知名韩剧，而《银河大酒店》更被誉为是「男版」《德鲁纳酒店》，同样是发生在慰灵酒店的故事，对曾经在《德鲁纳酒店》为人熟悉的李到晛来说，具有特别意义。

因此，将於7月12日（六）18:00在台北Legacy TERA举行的《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI》真的不容错过！而看过首尔场的观众都大赞，李到晛一开始深情献唱〈I Wanted to Tell You〉已令人留下深刻印象。之后，欧巴还现场演绎了《黑暗荣耀》OST〈You Remember〉和DAY6的大热作〈Welcome to the Show〉等，尽显其多才多艺的一面。





《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI》见面会，现正於KKTIX热烈发售，除了所有购买VIP门票观众，均可跟李到晛合照的新增加倍福利，还有欢送、签名海报、VIP挂绳、签名拍立得和小卡等，都可让观众们好好迎接欧巴回归。





2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI

演出日期：2025年7月12日(星期六)

演出时间：18:00

演出地点：Legacy TERA

门票售价：TWD $5,380/$4,380/$3,380/$2,190(身障)

经纪公司：YUEHUA ENTERTAINMENT

售票连结：KKTIX - https://kktix.com





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