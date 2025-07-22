李到晛特别出演崔睿娜新曲MV：画面宛如青春影片

演员李到晛为歌手崔睿娜的回归新作倾情助阵，出演其最新主打歌《最讨厌别人说我善良》的MV，引发粉丝热议。

21日，崔睿娜通过社交平台公开了第四张迷你专辑《Blooming Wings》的主打曲《最讨厌别人说我善良》的MV预告片。 长约35秒的预告片以李到晛温柔而感性的旁白开场：「那是善良又美丽的笑容。 短短的瞬间，却成为我今日漫长的一刻。 」富有情感的声音瞬间吸引观众们的耳朵。

MV整体氛围宛如青春电影，崔睿娜穿著校服在校园各处穿梭的模样，搭配如飞翔般轻盈的画面与飘落花瓣，将青春的悸动与浪漫氛围烘托到极致。



《Blooming Wings》是继去年单曲《SMARTPHONE》后，崔睿娜时隔约10个月推出的新专辑，融入了她对於「爱与成长」的真挚叙述，收录多首展现她独特个性的作品，展现了更成熟的音乐面貌。

主打歌《最讨厌别人说我善良》是一首充满张力的歌曲，绚烂的弦乐与多样乐器交织，如烟花般绽放。 崔睿娜亲自参与歌词创作，将内心真实情感细腻融入其中，令人倍感共鸣。

此外，崔睿娜将於7月29日下午6时（韩国时间）正式发行迷你专辑《Blooming Wings》，展开全新音乐活动，粉丝们的期待值也随之水涨船高。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻