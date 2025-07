李到晛拍攝男版《德魯納酒店》 台北見面會福利爆發VIP全部合照

韓國人氣演員李到晛出道後一直深受粉絲愛戴,不論在韓劇《重回18歲》,還是《黑暗榮耀》均大受好評,即使入伍,粉絲們都是不離不棄。因此,他今年退役後舉行的韓國粉絲見面會,兩場門票均被秒殺,反應熱烈!難得歐巴的亞洲巡迴見面會即將於7月12日來到台北舉行,特別寵粉的李到晛更加推了全場購買VIP門票的觀眾,都可以跟他合照福利,絕對是對台灣觀眾的加倍寵愛!

退役後的李到晛馬不停蹄地展開了他的《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]》亞洲巡迴見面會,由首爾開始,之後途經雅加達、大阪、東京,每一站都獲得一致好評。而在台北站之後,還有曼谷、香港和馬尼拉站,可見歐巴想在退役後第一時間跟不同地方的粉絲們見面。行程滿滿的李到晛,剛剛更宣佈接拍新的韓劇作品,令人非常期待。





作為退役後的復出作,李到晛當然相當重視,因而夥拍韓劇界知名編劇組合「洪氏姊妹」的作品《銀河大酒店》回歸。「洪氏姊妹」曾經編過《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《還魂》等知名韓劇,而《銀河大酒店》更被譽為是「男版」《德魯納酒店》,同樣是發生在慰靈酒店的故事,對曾經在《德魯納酒店》為人熟悉的李到晛來說,具有特別意義。

因此,將於7月12日(六)18:00在台北Legacy TERA舉行的《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI》真的不容錯過!而看過首爾場的觀眾都大讚,李到晛一開始深情獻唱〈I Wanted to Tell You〉已令人留下深刻印象。之後,歐巴還現場演繹了《黑暗榮耀》OST〈You Remember〉和DAY6的大熱作〈Welcome to the Show〉等,盡顯其多才多藝的一面。





《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI》見面會,現正於KKTIX熱烈發售,除了所有購買VIP門票觀眾,均可跟李到晛合照的新增加倍福利,還有歡送、簽名海報、VIP掛繩、簽名拍立得和小卡等,都可讓觀眾們好好迎接歐巴回歸。





2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI

演出日期:2025年7月12日(星期六)

演出時間:18:00

演出地點:Legacy TERA

門票售價:TWD $5,380/$4,380/$3,380/$2,190(身障)

經紀公司:YUEHUA ENTERTAINMENT

售票連結:KKTIX - https://kktix.com





- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com

