【韩网热门】辨别我的朋友们是不是「好人」的方法！网友超搞笑回覆

日前，theqoo上一篇名为「辨别我的朋友们是不是『好人』的方法」文章引爆网友热议。

根据网友的截图，一名专家教众人如何辨别朋友是否是「好人」：「思考一下自己最经常见面的5名朋友，然后扪心自问『如果我有孩子，是否希望孩子像他们一样？』若答案是『否』，那你就该断绝关系，去结交新朋友。 若答案是『是』，那么就说明你身边都是不错的人，周围的人对我们的人生影响巨大。」



韩国网友评论：

1. 朋友们对不起哈哈哈哈哈哈

2. 难道不应该先想想」孩子要是像我这样长大真的好吗“这种问题吗哈哈哈

3. 那种模范类型的人和我交往的话我水准太低了

4. 呃... 嗯... 还不错？

5. 哈哈哈哈朋友就是要相处得开心才叫朋友啊哈哈哈

6. 就算问」像我这样长大如何“也会被拒绝吧...

7. 连5个朋友都没有..

8. 要能像我朋友那样长大都很厉害了

9. 哇我真希望这样。 虽然不是大富大贵但都在各自位置上非常努力生活的好朋友们

10. 反正都没做过坏事，得挺好

11. 首先得问有没有朋友吧哈哈

12. 还不错... 但总有些不想让孩子像的地方

13. 哇我觉得OK啊，大家都超认真能干又善良哈哈哈我自己过得好就行，哈哈哈

14. 能活到我朋友们的程度就非常成功了好吗 哈哈

15. 我朋友们都挺好的... 是我自己的问题才没结婚ᅲᅲ

16. 哦想了想结论是还不错呢

17. 因为我自己不是好人，所以身边也没有好人

18. 哇真的是直接」No“的程度.. 哈哈哈哈

19. 哇~~突然心情变好了

20. 都是善良踏实的孩子 特别是全都没结婚，这点非常积极呢

21. 觉得我朋友们都很酷很棒，孩子能那样长大就好了

22. 我朋友们都很努力生活，哈哈哈，比我强

23. 朋友们会拉黑我吧 哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3802056204

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