《鱿鱼游戏3》魏嘏隽饰演的「警察」被评为最无能角色，亲自回应：「我并不遗憾，也理解观众对角色的惋惜」

魏嘏隽（魏河俊）接受的媒体采访中，不仅分享他对「黄俊昊警察」角色的看法，还透露了他认为的最终结局会如何发展。

《鱿鱼游戏》第三季讲述了再次带著自己目的参与游戏、却失去了挚友的456号成奇勋（李政宰 饰），隐藏身分潜入游戏中的黑面具负责人黄仁昊（李炳宪 饰），以及在残酷游戏中幸存的参赛者们最终命运的故事。



魏嘏隽饰演的前警察黄俊昊，三年前乔装为面具人潜入游戏，最终被哥哥、游戏负责人黄仁昊开枪击中，侥幸生还。第三季中，他以更坚定的意志与成奇勋碰面，为揭开游戏真相并再次对峙哥哥而奋战。



随著结局公开，有观众指出，俊昊在第二、三季中花了整季时间搭船寻找岛屿，却最终几乎毫无作为，成了「最无能的角色」，表达了惋惜。



对此，魏嘏隽回应道：「我能完全理解这些看法。如果喜欢俊昊这个角色的观众，应该都会期待他能再做些什么。」



他接著说：「因为我从头到尾都看过剧本，也知道导演想传达的讯息，所以能够理解。我很感谢从第一季一路参与到第三季，能与导演一同走过这段旅程。对於角色或结局，我并没有任何期待或私心，也从没想过要从这角色获得什么。反而是因为第一季受到太多喜爱，才让我有更多工作的机会，所以并不感到遗憾。」

至於俊昊突然被托付的孩子和456亿韩元奖金的去向，魏嘏隽笑说：「我想他应该会好好抚养那孩子，并再次追查哥哥仁昊的下落，也许还会飞去美国吧？456亿应该会用来当育儿费吧，毕竟钱就是为了这个才给他的。其实我也很好奇为什么要把孩子交给我。」



在先前的群体访谈中，导演黄东赫曾表示：「其实一开始设定的结局是俊昊与佣兵队成功找出岛屿，联手警方救出奇勋并结束游戏，是个Happy Ending。但后来觉得那样不太对，所以改了结局，让他们无法先一步到达，是命运的安排。不过还是让他们成功抵达，并让仁昊把孩子托付给俊昊，让他成为目击者，因为他需要是能理解那世界的人。」他也补充：「能理解观众的失望与批评。」





《鱿鱼游戏》第三季於6月27日透过Netflix公开。仅仅3天，就登上全球非英语系Top 10影集第一名，并成为Netflix史上首部在公开首周就横扫93国Top 10第一名的作品，再度引发全球关注。



▼魏嘏隽回顾第一季的经典场面：



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻