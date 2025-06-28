【韩网热门】日版《和我老公结婚吧》韩国开发布会，制作团队称「这不是翻拍而是原创」！韩国网友直呼「滚」

韩国知名娱乐企业CJ ENM与旗下影视制作公司Studio Dragon携手制作的首部日本电视剧《和我的老公结婚吧》於6月26日在首尔九老区某酒店举行了制作发布会，主演小芝风花和佐藤健出席了活动。

发布会上制作团队介绍称：「这并不是韩国电视剧的翻拍，而是基於原作网小说，重新构思成符合日本文化和情感的原创作品。 」



制片人孙某表示：「在购买了原作小说并著手策划电视剧的过程中，漫画版问世了，结果在日本获得了人气，因此我们开始想『是不是也可以做个日本版』，最终促成了这部剧的诞生。与其说是翻拍，不如说是比韩国版电视剧还早开始制作的原创日本剧，对我们来说是一项很大的挑战。如果在韩国进行企划，由韩国制作团队在当地作业的话，或许能进一步扩大影响力。 韩国和日本两国的优点相融合，产生了协同效应，成为打造我们电视剧独特的要素。 」



韩国网友评论：

1. 滚开

2. 不是翻拍韩剧，是根据网路小说改编的电视剧??? 别拐弯抹角，好像在装是原创一样

3. 真是胡说八道

4. 没人要看，也不是什么好作品，为什么老是强推

5. 在韩国电视节目里别再让我们听到日语了！！

6. 哈哈哈，他们做的事真的很好笑，是收了多少钱才能说出这种话？

7. 他们演技也不行，韩剧大爆是因为朴叙俊（韩版主演实则是罗人友）和朴敏英演得好

8. 这种玩文字游戏还想拿过去真的很无语，超讨厌，不知道为什么要在韩国播放这个，有人亲日上头了吗？

9. 是不是不懂「原创」的意思？

10. 哈哈，即便是改编网路小说，也最多说加入了原创剧情吧，买了版权开始拍就不叫原创剧了，大家都懂的，怎么现在装傻？

11. 就算你说他们是早就买版权准备的，那也别在韩国这边当成宝贝一样宣传了

12. 不看

13. 在日本人面前卑躬屈膝 笑死人

14. 这剧要是真红了，日本人肯定会狂发稿说「在韩国也成功了」吧哈哈

15. 什么狗屁逻辑

16. 我们国家网路小说是原作，哪怕你改编得多，也不能说是日本原创吧？

17. 那你去日本宣传好了，这又不是日本导演或日本资本拍的，跟我们有啥关系？ 现在韩国公司不是老搞什么「经验传授」之类的，把日本人训练成K-POP形式的偶像，还非得叫J-POP偶像，出现在韩国节目上也很无语言

18. 原作都在放在那，怎么可能是原创，笑死人了，只要一沾上日本，有些人脑子就出问题了

19. 为什么要替日本人乞讨？ CJ公司真丢脸，希望他们大败，日本那边也一起失败

20. 真是可笑至极

21. 明明有原作，哪来的原创，真恶心

原文：https://theqoo.net/square/3802390582

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