朴宝剑再爆大量美谈！护送醉酒女子回家、查看邻居安危，还细心照顾部队炸鸡店伯母
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朴宝剑再爆大量美谈！护送醉酒女子回家、查看邻居安危，还细心照顾部队炸鸡店伯母

明星   2025年6月28日   星期六12:19   Sani  

（封面图源：IG@bogummy）

朴宝剑一直是公认的「美谈制造机」，每个曾经和他共事的演员、工作人员说起他都赞不绝口，甚至称他为「人生中见过最善良的人」。 最近又有不少网友分享他的故事，每一个小小的交集都充满了善意和温暖~

最初契机是有人在X（前Twitter）吐槽在咖啡厅兼职时曾遇到喜欢的艺人，因对方态度很差而感到尴尬和难过，引来不少网友分享偶遇明星的经历。 其中就有一些网友提到朴宝剑，果然不意外，与宝剑相关的故事都是正面的、令人感动的！
（图源：IG@bogummy）

网友A透露，妈妈从很久以前就很喜欢宝剑，宝剑服兵役时她刚好在部队里的炸鸡店工作，有一次宝剑来吃炸鸡时妈妈便替他买单。 当时宝剑用非常抱歉和感激的表情说：「伯母~真的真的很感谢ᅲᅲ」从那以后，那一年每到节日宝剑都会特地准备礼物给她，每次在部队里碰面都会跑过来撒娇，有一次见到妈妈正在丢垃圾也主动帮忙拿去丢，当妈妈腿受伤时宝剑非常担心，还买了很多对身体好的东西给她。

之前就有消息称朴宝剑的记忆力非常好、拍摄《我是加百列》时在2天内记住了20多个新认识的人的名字，网友A也再次印证这一说法。 A透露，宝剑不仅记得A的名字，连妈妈哪里不舒服、哪里受伤都记得清清楚楚，每次见面都会关心地问：「这里好一点了吗？ 那里还会痛吗？」还会抱抱妈妈，哽咽著说他一直在为她祷告，希望她一定要健康。

网友B接棒表示，宝剑以前住在自家楼下，有一次B不小心把罐子之类的物品掉在地上、发出砰一声巨响，觉得很抱歉於是安安静静躲著。 大概过了30分钟，朴宝剑很有礼貌地来按门铃，说他听到一声巨响然后很安静，担心发生什么事所以来看看。

因为住在上下层偶尔会遇到，网友B总是忍不住偷瞄、又出於礼貌努力假装不认识，宝剑则总是带著灿烂的笑容，还主动打招呼。 网友B对宝剑的印象：「真的超级超级超级超级帅气！牙齿也很美，在发光。」

网友C则透露了另一个低调美谈。 有一次C和朋友喝得烂醉各自回家，朋友下公车后找不到回家的路於是叫爸爸出来接，见到爸爸后就断片了。 隔天爸爸说，昨天背著朋友回家时有个男生一路跟在后面，爸爸问他是谁，男生就非常有礼貌地走过来说：「请问您和这位女士是什么关系？」得知是父亲之后，男生松了一口气：「那就好，我刚刚是担心她有事所以才跟著看著，抱歉打扰了。」然后就离开了。

朋友爸形容那位男生「长得像演员一样帅气」，如果朋友没醉成这样，真的很想把他招来当女婿XD结果过了好一阵子，朋友爸看到朴宝剑出现在电视上，惊讶道：「唉？ 就是那个人耶？」

此外，朴宝剑今年初凭Netflix剧集《苦尽柑来遇见你》里的「梁宽植」角色收获大量好感、再创事业高峰，与金所泫、李相二等合作主演的《健将联盟》目前正在热播，剧情热血又轻松，宝剑为饰演拳运动员击而增肌的身材也有目共睹，收视率稳定上升中！
（图源：IG@bogummy）

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