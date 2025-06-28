令人激起保护欲的韩剧男主角们！《未知的首尔》朴珍荣《劳务师卢武镇》郑敬淏《牵牛和仙女》秋泳愚

唤醒所有人的「保护本能」！近期韩剧中的新型男主角们，让人忍不住想好好守护。他们可能因意外事故而留下后遗症、工作总是受阻，甚至从出生就带著厄运的命运。《未知的首尔》的朴珍荣、《劳务师卢武镇》的郑敬淏、《牵牛和仙女》的秋泳愚皆是如此。那些默默承受人生苦难的身影，唤醒了观众们深层的保护欲。

▼《未知的首尔》李昊洙――朴珍荣 饰



在描绘双胞胎姊妹命运交错的 tvN 周末剧《未知的首尔》中，朴珍荣饰演男主角「李昊洙」。表面上是风光的事务所律师，但实际上却是个有著完全不同内在的人物。青少年时期经历严重车祸、九死一生的他，至今仍背负著烧烫伤、人工骨、听力障碍等各种后遗症。为了维持普通人的日常生活，他必须付出比常人数倍的努力。而这样的他从不轻易诉说自身处境，选择默默承受，而站在他身边静静守护他的人，就是由朴宝英饰演的「未知」。从学生时代到陌生的城市「首尔」，带著各自伤痛的两人，逐渐成为彼此的慰藉与支柱。



Netflix《未知的首尔》精选片段：



▼《劳务师卢武镇》卢武镇――郑敬淏 饰



在 SBS 金土剧《劳务师卢武镇》中，郑敬淏饰演「卢武镇」的人生总是难以顺利展开，加上事故后竟开始看见鬼魂，使他的生活每天都更加混乱。阴错阳差地成为了为劳动者幽魂解冤的角色，他以冷漠言语、怀疑态度与干枯神情，与世界保持距离。看著他的模样，会感受到特有的孤寂与疲惫。郑敬淏纤瘦的身形与略显无神的眼睛，让人更加感受到这角色的「病弱美」。然而，在疲惫中默默坚持、对他人痛苦有所共鸣的卢武镇，也许才是真正现实中的英雄模样。





《劳务师卢武镇》逢星期五、六在Viu上架，6月28日播出大结局。



▼《牵牛和仙女》裴坚遇――秋泳愚 饰



tvN 全新月火剧《牵牛和仙女》，讲述一位命中注定短命的少年，与为了守护他而自愿成为「人形护身符」的 MZ 世代巫女朴星娥（赵怡贤 饰）之间的故事。继《玉氏夫人传》、《外伤重症中心》等作品后备受瞩目的新星秋泳愚，在本剧中饰演自小与厄运对抗的十八岁少年「裴坚遇」。



多次与死神擦肩而过的他，因深知终将离去，不轻易打开心门，总以冷漠态度与人保持距离。而将他拉回「平凡人生」界线内的存在，正是由赵怡贤饰演的「星娥」――白天是女高中生、夜晚则化身为天池仙女的她，成为坚遇人生中首位守护他的存在。当两人世界交会之际，他们的关系也将走向危险而迫切的十八岁青春救赎爱情故事。



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