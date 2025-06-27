意志坚定的安孝燮→独活冷笑的李敏镐，今夏最令人期待的漫改电影《全知读者视角》７大角色海报帅气公开！

成为众人在今年夏天最想看的电影《全知读者视角》，公开了第二波充满张力的角色海报，引发热烈关注！！（真的是一张比一张帅气有魅力～）

《全知读者视角》是一部奇幻动作电影，讲述连载超过10年的小说完结当天，小说世界竟成为现实，而唯一的读者「金独子」（安孝燮 饰）与小说主角「刘众赫」（李敏镐 饰）及伙伴们一起在灭亡的世界中求生的故事。



这次公开的角色海报中，演员们与角色完美融合的强烈形象吸引目光。小说成为现实的世界中，各自以不同方式打破剧情框架的角色们所展现出的精彩动作场面，更加提升观赏乐趣。作为10年连载小说唯一的读者，「金独子」（安孝燮 饰）以坚定的表情与锐利的眼神，预告将改变小说中只有主角存活的结局；



而经历多次死亡与重生、最终独自存活却因此变得冷漠孤独的小说主角「刘众赫」（李敏镐 饰），那种彷佛超脱一切的神情，与金独子形成鲜明对比，令人印象深刻。金独子与刘众赫火花四射的初次相遇后，两人将展开怎样的故事走向，也让人对他们的化学反应倍感好奇。



与金独子一同面对小说成为现实瞬间的「刘尚雅」（蔡秀彬 饰），活用丝线技巧，不仅能接合断裂的桥梁，还能用丝线为同伴包扎伤口，以自身技能化解危机。



拥有强大力量的「李贤诚」（申承浩 饰），凭藉绝佳体能成为同伴们坚实的盾牌，他在银幕上展现的拳拳到肉的动作戏，将带来加倍的快感与酣畅淋漓的观影体验。



曾是金独子最支持的角色之一，为正义而战的「郑熙媛」（Nana 饰），以自信满满却略带冷峻的表情展现独特气场，双手持刀向敌人展开迅捷华丽的动作戏，令人惊艳不已。



称刘众赫为「师父」并追随他的高中生「李智慧」（Jisoo 饰），在紧张局势中遇见金独子并冷酷地拒绝其提案，但她最终将作出何种选择、又将如何与金独子一行人产生联系，备受期待。



能与昆虫交流、共同作战的「李吉荣」（权恩成 饰）一登场便让观众忍不住露出微笑，展现强烈存在感。他的特殊能力在黑暗的隧道中将发挥光芒，究竟会与哪种昆虫产生连结、获得怎样的帮助，也引发好奇。



随著展现7位角色独特魅力的第二波角色海报公开，电影《全知读者视角》的期待值持续升温，将於7月23日在全国戏院正式上映。



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