[有雷]《劳务师卢武镇》郑敬淏预告将添得团队新成员！薛仁雅＋车学沇迎来交往第1天！（EP.7－8）

[有雷]《劳务师卢武镇》本次两集剧情横跨了两个案件，第一个案件终於在劳工生命逝去之前及时挽救！另一案件则是集体多名受害者共同发出怒吼，相当棘手。

以下为防雷线



听闻小姨子与熙珠（薛仁雅饰）与坚宇（车学沇饰）双双因食物中毒进了医院，卢武镇（郑敬淏饰）匆匆赶至医院时，在大厅发现了自家附近便利商店的工读生允宰（柳善皓饰），日前允宰才开心地告诉卢武镇自己已找到新工作，没想到却因为严重脱水而紧急被送医，但武镇见到的他还没死亡，正在与死神拔河。



询问了允宰的姐姐，发现他其实刚被一家外商公司录取，但却在报到当日被不当解雇，被迫调到停车场去推整排客人使用后的购物车。一台空的购物车20公斤重，而停车场的工作环境让员工体感温度直逼39度，公司除了不让员工及时补充水分外，员工也因休息时间过短，洗手间太远而不敢摄取水分，导致原本健康的允宰就这样倒下了。



YT主持人坚宇再度出动，亲身体验这个恶劣的工作环境，也访问的允宰的同事，这影片公开后，却得到了正反两极的评价，有人认为年轻人身体太虚，也有人支持揭露不当解雇真相。好在允宰工作过的许多雇主都对他相当好，纷纷现身说法证明他是个认真的孩子，在卢武镇的开导下，原本失去求生意志的允宰，也再度重拾笑容，并打算报考劳务师执照，可望日后加入卢武镇团队。而在这次事件过程中，熙珠因多次被坚宇感动，而两人决定进一步正式交往。



正当卢武镇要离开医院时，却看见成群的鬼魂，原来他们是一个工厂的员工，该工厂突然发生火灾，而他们却集体受困其中，葬身火窟。他们被力量牵引而找上了卢武镇，卢武镇也发现这群劳工在火灾当时，工厂负责人原本有机会救助他们，却自行逃离了现场。



不过工厂真正的负责人其实另有其人，这个工厂属於另一个大集团，但在文件或正常程序上却完全脱钩查不到任何归属相关资料，这些死去的劳工共同发出怒吼，当时逃离的工厂负责人也遭到原集团切割而正在逃亡中，他告诉卢武镇关键证据的位置后，两人便分头逃离，到底卢武镇能否找到关键证据呢？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻