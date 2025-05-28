资深演员崔廷宇过世，柳德焕亲赴灵堂悼念，两人是《神的测验》「师徒」啊！

韩剧中经常演主角父亲、主角恩师等角色的资深绿叶，演员崔廷宇（又译崔政宇）昨（27）日惊传骤逝，享寿69岁，深夜曾合作《神的测验》的演员柳德焕亲自前往灵堂哀悼。

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柳德焕IG限时动态拍下崔廷宇灵堂包含崔廷宇遗照画面，什么字也没打，仅一张照片诉不舍。



柳德焕曾和崔廷宇合作《神的测验》，《神的测验》都是两人的代表作。《神的测验》是以法医为故事中心，以验尸为主题的犯罪悬疑剧，共拍了五季历经八年（2010～2018），是韩剧中相当早的季播作品，主演们柳德焕、尹周熙、崔廷宇、朴俊勉等人都因此结交深厚友谊。



柳德焕饰演男主角、天才医师转当法医的「韩镇宇」，崔廷宇则饰演罕病中心主任「张奎泰」，是张奎泰引荐韩镇宇到法医事务所担任法医，张奎泰不仅是韩镇宇医大时的教授，也是生活上的心灵导师。难受的是，张奎泰在第三季（2012）便被赐死，柳德焕曾坦言拍摄张教授过世的情节「非常不安且辛苦」，显见戏外也对角色充满感情。后来《神的测验》第四、第五季（《神的测验：重启》），「张奎泰教授」虽然过世，但崔廷宇都曾以韩镇宇的梦或想像现身客串。



除了柳德焕，曾在《多样的儿媳》和崔廷宇饰演夫妻、朴玟浩（车道镇 饰）爸妈的文熙景，IG发布了白色菊花照，以及和崔廷宇的合照。文熙景写下：「为故人祈求冥福，曾在同个片场成为依靠的崔廷宇前辈，不能再见到前辈的演技太遗憾了，现在安息吧，我会非常想念您。」



崔廷宇灵堂设置於京畿道金浦的金浦友利医院殡仪馆，明29日韩国时间上午10时将出殡，墓地设於水原莲花庄。



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