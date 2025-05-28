aespa Karina「红色＋2」服装引发政治色彩争议！SM娱乐正式立场：「只是分享日常，没有其他意图」

女团 aespa 成员 Karina 日因一则贴文，意外卷入政治色彩争议，今日经纪公司SM娱乐出面进行解释。

今日（28）下午，SM娱乐通过正式立场表示：「本公司艺人 Karina 的贴文让大家担心，对此表示歉意。」

SM娱乐表示：「Karina 只是在 SNS 上上传日常内容，完全没有其他目的和意图，在意识到存在误会后立即删除了贴文。对於无意中让大家担心的部分，真心感到抱歉。今后，本公司也将更加注意和努力避免类似事件的发生。希望不要再发生艺人的意思被扭曲、以特定意图消费的事情，本公司也会尽全力保护包括 Karina 在内的所有艺人。」



此前，Karina 27日在自己的 SNS 上上传在日本拍摄的日常照片。她穿著外套上有著红色数字「2」，贴文内容上则是红色的玫瑰表情符号，让人联想起6月的「玫瑰大选」和特定政党候选人。在引发争议后 Karina 删除了该贴文，今日（28）也通过粉丝平台 Bubble 上传「让 MY （粉丝名）担心了真的很抱歉，我真的没有那样的意图。我觉得应该亲自来解释，以后我会更加注意自己的言行，很抱歉让各位担心了。」的道歉文章。



（＊相关新闻：偏偏是这个颜色、这个数字！aespa Karina意外卷入大选前政治争议）

而SM娱乐发布正式立场后，也立即在 the qoo 引发热烈讨论，留言已突破千则，韩网友：「应该昨晚上传啊 已经晚了」、「是在正式入场之前发 Bubble 的啊？ 原来是和公司商议好的」、「删除和辩解都太晚了」、「在娱乐公司工作应该很辛苦」、「到底有多固执？现在才有正式立场...」、「SM职员们加油吧」、「应该在国民力量咬住之前做啊」、「 Bubble 刚发完就出新闻了，公司已经尽力了」、「听说本人没什么想法，只是职员们受苦了」、「公司的立场文看起来更有诚意」、「昨天晚上应该也能解决」、「粉丝们最可怜 呜呜呜」等等。

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