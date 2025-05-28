【韩网热门】金在中透露最近很难招到男偶像的原因：Alpha世代不同了！网感慨「全世界美男大饥荒」
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【韩网热门】金在中透露最近很难招到男偶像的原因：Alpha世代不同了！网感慨「全世界美男大饥荒」

KPOP   2025年5月28日   星期三12:41   Sani  

（封面图源：IG@jj_1986_jj，X@inkodeofficial）

近日金在中做客2AM成员任瑟雍YT频道「OngStyle」，探访金在中成立的娱乐经纪公司iNKODE，聊到公司愿景和选拔男团成员的困境。

金在中表示，他的目标是让公司和艺人、工作人员能获得双赢，避免偏重任何一方。 任瑟雍表示他也想加入这间公司，询问签约金几何，金在中表示现在都没有签约金啦。

任瑟雍说金在中的根基在於男团，是否有意打造男团呢？ 金在中说会推出男团，但还有很多想法没理清：「要新鲜，又要有大众能够接受的音乐和形象，要既熟悉又新鲜。」任瑟雍认为金在中打造的男团应该有像他一样的成员站在中间，金在中表示他每次开会都问本部长：「有没有像我这样的孩子？」每次都获得同样的回答：「太难找到像在中这样的人」。
（图源：YouTube@OngStyle 옹스타일截图）

金在中补充说不是指外形方面，而是需要有独特的个性：「现在有才华有颜值的孩子们都不再把偶像当做第一志愿，大多想当YouTuber或网红，就算我们盛情邀请也不太会加入偶像业界。」金在中表示，虽然家长们对公司有信任度，但对於伴著iPad长大的阿法世代而言，传统的「说服」已经行不通，必须展示出他们能够接受的东西。 任瑟雍闻言感慨：「真的很费心思啊。」
（图源：YouTube@OngStyle 옹스타일截图）

原PO总结：最近很多人说男练习生后继无人，大部份年轻人不想辛辛苦苦当练习生，更希望当网红和YouTuber。

韩国网友评论：
1. 要找像金在中一样颜值超高又超会唱歌的人...？ 应该很难吧
2. 像您这样的人，在所有世代里都找不到第二个
3. 如果不是像车银优那样无论如何都会成为艺人的长相，应该不会太想当偶像吧... 当网红的话，稍微有点名气都比普通人过得好多了
4. 从前男团比女团更大势，某个瞬间逆转之后就没有改变过了
5. 韩国有太多堪比艺人的漂亮女生，但好看的男生少之又少，这世界怎么这样
6. 全世界都是美男饥荒
7. 最近出道的男偶像真的... 花美男已经绝迹好久了
（图源：IG@jj_1986_jj）

8. 男团和女团的颜值差距太严重...
9. 其实不仅偶像，演员界也缺乏人才，全世界都是这样
10. 确实，最近很少听到年轻男生说想当偶像，都是对游戏和YouTube感兴趣
11. 哪里有又帅又有才华的网红啊？ 嘴巴很会讲的家伙倒是有很多
12. 而且帅哥如果家里管得不严的话，很容易到处惹祸... 以前还能被适度掩盖隐瞒，现在出道的瞬间就会被爆料，无法出道
13. 又帅又没有黑历史的孩子大概灭绝了吧
14. 又帅又有才华又听公司话的孩子，应该不存在吧kkk
（图源：IG@jj_1986_jj）

15. 以前男团的大众性很高，但现在好像变成了只有他们自己的小圈子...
16. 确实没有又帅又会唱歌的人... 他本人转世比较快吧kkk
17. 当偶像多累啊，不论感情劳动还是工作本身
18. 当练习生的话连学校都没办法好好去，没必要担负出道失败的风险吧，而且男生应该也不会觉得男偶像很帅气... 现在的10代男生会愿意做那种迎合女生喜好的情绪劳动吗？
19. 以男生的角度而言，偶像这个职业没什么价值优势
20. 换了是我也不想当偶像kkk看签售会就能感觉到，哇，为了赚钱要做到那程度吗？ 我追过星所以很清楚，真的有很多奇怪的人
21. 又没有大众性、又没有自由，不能随心所欲出门逛、也不能谈恋爱，稍微长得好看的话真的不如当演员或素人网红、YouTuber

出处：https://theqoo.net/hot/3755288860

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