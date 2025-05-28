【韩网热门】金在中透露最近很难招到男偶像的原因：Alpha世代不同了！网感慨「全世界美男大饥荒」

近日金在中做客2AM成员任瑟雍YT频道「OngStyle」，探访金在中成立的娱乐经纪公司iNKODE，聊到公司愿景和选拔男团成员的困境。

金在中表示，他的目标是让公司和艺人、工作人员能获得双赢，避免偏重任何一方。 任瑟雍表示他也想加入这间公司，询问签约金几何，金在中表示现在都没有签约金啦。

任瑟雍说金在中的根基在於男团，是否有意打造男团呢？ 金在中说会推出男团，但还有很多想法没理清：「要新鲜，又要有大众能够接受的音乐和形象，要既熟悉又新鲜。」任瑟雍认为金在中打造的男团应该有像他一样的成员站在中间，金在中表示他每次开会都问本部长：「有没有像我这样的孩子？」每次都获得同样的回答：「太难找到像在中这样的人」。



金在中补充说不是指外形方面，而是需要有独特的个性：「现在有才华有颜值的孩子们都不再把偶像当做第一志愿，大多想当YouTuber或网红，就算我们盛情邀请也不太会加入偶像业界。」金在中表示，虽然家长们对公司有信任度，但对於伴著iPad长大的阿法世代而言，传统的「说服」已经行不通，必须展示出他们能够接受的东西。 任瑟雍闻言感慨：「真的很费心思啊。」



原PO总结：最近很多人说男练习生后继无人，大部份年轻人不想辛辛苦苦当练习生，更希望当网红和YouTuber。

韩国网友评论：

1. 要找像金在中一样颜值超高又超会唱歌的人...？ 应该很难吧

2. 像您这样的人，在所有世代里都找不到第二个

3. 如果不是像车银优那样无论如何都会成为艺人的长相，应该不会太想当偶像吧... 当网红的话，稍微有点名气都比普通人过得好多了

4. 从前男团比女团更大势，某个瞬间逆转之后就没有改变过了

5. 韩国有太多堪比艺人的漂亮女生，但好看的男生少之又少，这世界怎么这样

6. 全世界都是美男饥荒

7. 最近出道的男偶像真的... 花美男已经绝迹好久了



8. 男团和女团的颜值差距太严重...

9. 其实不仅偶像，演员界也缺乏人才，全世界都是这样

10. 确实，最近很少听到年轻男生说想当偶像，都是对游戏和YouTube感兴趣

11. 哪里有又帅又有才华的网红啊？ 嘴巴很会讲的家伙倒是有很多

12. 而且帅哥如果家里管得不严的话，很容易到处惹祸... 以前还能被适度掩盖隐瞒，现在出道的瞬间就会被爆料，无法出道

13. 又帅又没有黑历史的孩子大概灭绝了吧

14. 又帅又有才华又听公司话的孩子，应该不存在吧kkk



15. 以前男团的大众性很高，但现在好像变成了只有他们自己的小圈子...

16. 确实没有又帅又会唱歌的人... 他本人转世比较快吧kkk

17. 当偶像多累啊，不论感情劳动还是工作本身

18. 当练习生的话连学校都没办法好好去，没必要担负出道失败的风险吧，而且男生应该也不会觉得男偶像很帅气... 现在的10代男生会愿意做那种迎合女生喜好的情绪劳动吗？

19. 以男生的角度而言，偶像这个职业没什么价值优势

20. 换了是我也不想当偶像kkk看签售会就能感觉到，哇，为了赚钱要做到那程度吗？ 我追过星所以很清楚，真的有很多奇怪的人

21. 又没有大众性、又没有自由，不能随心所欲出门逛、也不能谈恋爱，稍微长得好看的话真的不如当演员或素人网红、YouTuber

出处：https://theqoo.net/hot/3755288860

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻