朴宝剑惊喜现身《NewsRoom》担任气象播报员，形象专业又冷静！网：怎么会表现得这么好！！

《苦尽柑来遇见你》完结后，紧接著将推出新剧《健将联盟》（Good Boy）的人气演员朴宝剑，化身《NewsRoom》气象播报员帅气登场，引发网上热烈关注。

朴宝剑首先打招呼说：「大家好，我是演员朴宝剑。初夏，是让人联想到崭新开始的季节。」



接著他正式播报天气：「首尔白天气温为26度，会跟今天一样炎热。真正的夏季高温即将展开。」并补充：「东部地区为中心，部分地区可能会有激烈的雷阵雨，身处这些地区的民众最好在包包里准备一把小雨伞，以备不时之需。」



朴宝剑身穿端正西装，以稳重的声音冷静地进行气象播报，吸引了不少观众的关注。网友留言：「我看不到天气，我只能看到朴宝剑。哈哈」、「我现在明白为什么男人喜欢漂亮的天气预报员了」、「这是我第一次这么专注地看天气预报」、「我眼里真的只看得到朴宝剑。哪里说要下雨了？哈哈哈～我已经看了第三遍了」、「完全没有违和感啊...就是特别帅气的天气播报员而已哈哈」、「怎么会表现得这么好！！？」、「宝剑不管做什么都很优秀，果然是一代妈朋儿」

此外，朴宝剑主演的JTBC全新周末剧《健将联盟》将在5月31日首播，讲述透过特别招募成为警察的奖牌得主们，摘下奖牌、挂上警察证，对抗一个不良与不公横行的世界的青春喜剧动作搜查故事。



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